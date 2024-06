Paul McCartney tem show da 'Got Back Tour' confirmado em Florianópolis

Para a alegria dos fãs dos Beatles, o cantor Paul McCartney retornará ao Brasil. Além de São Paulo, ele tambpem vai se apresentar em Florianópolis. O anúncio da apresentação do artista na capital catarinense foi feita nesta segunda-feira, 24, por Paulo Fellin, o produtor responsável.

Intitulada Got Back Tour, a turnê incluirá os maiores sucessos dos últimos 60 anos da carreira do astro do rock, como "My Love", "Maybe I'm Amazed" e "No More Lonely Nights".

A Got Back Tour no Brasil é organizada pela Bonus Track, com direção de Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer. Em Florianópolis, a produção local está a cargo da 5.1 Planning, liderada por Paulo Fellin, experiente profissional que já esteve à frente de eventos icônicos como a turnê de Paul McCartney em 1993, o show no Rock in Rio Lisboa 2004, além de shows de Roger Waters e Rolling Stones.

"Ano passado, Paul despediu-se do Brasil afirmando que voltaria em breve. E ele cumpriu, desta vez, incluindo Florianópolis. Será mais uma apresentação histórica", declarou Fellin à NSC, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina.

Quando ocorrerão os shows de Paul McCartney no Brasil?

São Paulo será a primeira cidade que receberá a turnê de Paul McCartney. O show está marcado para o dia 15 de outubro, no Allianz Parque, na zona oeste da capital paulista.

Em seguida, o cantor partirá para Florianópolis, em Santa Catarina, para se apresentar no dia 19 de outubro, às 21h, no Estádio da Ressacada.

Após a breve passagem pelo Brasil, a turnê seguirá para países da América Latina como Argentina, Chile, Uruguai, Peru e México. Na Europa, estão confirmados shows em cidades como Paris, Madri, Londres e Manchester.

Quando começa a venda de ingressos?

A pré-venda dos ingressos começa nesta terça-feira, 25, às 10h, exclusivamente para os fãs cadastrados no site oficial de Paul McCartney, por meio da plataforma Eventim.

A venda para o público geral começa nesta quarta-feira, 26, às 12h (online), e às 13h nos pontos de venda físicos. Os preços variam de R$ 225 (meia entrada) a R$ 990.