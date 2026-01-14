Insper divulga aprovados no vestibular de Economia 2026; veja lista completa

Redação Exame
O Insper divulgou nesta quarta-feira, 14, a lista de aprovados no vestibular de Economia de 2026.
Os candidatos poderão acessar a lista de aprovados e as orientações de matrícula diretamente no site oficial. As informações foram retiradas do edital do processo seletivo 2026 da graduação do Insper e podem sofrer alterações.
Veja a lista de aprovados no vestibular de Administração
ALEXANDRA MOTA DA FONSECA (CPF: 156.xxx.xxx-42)
ANA CLARA PINTO ZANON (CPF: 468.xxx.xxx-00)
ANTONIO FIGUEIREDO CEDRONI (CPF: 598.xxx.xxx-79)
ANTONIO LORENZO DA CRUZ MURCIA (CPF: 455.xxx.xxx-16)
ANTONIO REFINETTI (CPF: 431.xxx.xxx-73)
ARTHUR FRIAS BIGUCCI (CPF: 496.xxx.xxx-57)
ARTHUR NOVAIS GUIDOLIN (CPF: 052.xxx.xxx-11)
BEATRIZ FIGUEIREDO BOSELLI (CPF: 407.xxx.xxx-99)
BEATRIZ ZINDELUK WAISBERG (CPF: 545.xxx.xxx-01)
BERNARDO CAMARGO (CPF: 389.xxx.xxx-06)
BRUNO CESAR SIMÕES DE SOUZA (CPF: 473.xxx.xxx-47)
BRUNO TORRICELLI SCKAIER (CPF: 408.xxx.xxx-96)
CAIO PEZZUOL FAVARETTO (CPF: 497.xxx.xxx-81)
CARLOS EDUARDO CARVALHO VIDAL (CPF: 073.xxx.xxx-04)
CATARINA DOS SANTOS RAHMEIER (CPF: 081.xxx.xxx-47)
CATARINA VIDAL (CPF: 526.xxx.xxx-79)
CLARA VINTÉM MOLEIRO (CPF: 505.xxx.xxx-45)
DAVI RIQUE OLIVEIRA MORAIS (CPF: 094.xxx.xxx-77)
DAVI ZIMMERMANN (CPF: 499.xxx.xxx-33)
EDUARDO BERNARDINI (CPF: 546.xxx.xxx-33)
EDUARDO CONDE NABUCO DE OLIVEIRA (CPF: 463.xxx.xxx-25)
EDUARDO KUUSBERG ELIAS DA SILVA (CPF: 446.xxx.xxx-05)
ELENA GUERSCHANIK OLMOS (CPF: 443.xxx.xxx-01)
ENRICO MAMPRIN EPOF (CPF: 547.xxx.xxx-94)
ENZO FERRARI (CPF: 030.xxx.xxx-23)
FELIPE BONFIM LIMA GUIMARÃES (CPF: 862.xxx.xxx-90)
FELIPE BUAIZ DE REZENDE COUTINHO (CPF: 196.xxx.xxx-45)
FELIPE DE CAPUA MINERVINO ABUD (CPF: 477.xxx.xxx-40)
FELIPE KOCHMANN LOURENÇO (CPF: 565.xxx.xxx-44)
FELIPE PRADO LOPES GARCIA (CPF: 548.xxx.xxx-66)
FELIPE RIDDELL (CPF: 445.xxx.xxx-52)
FELIPE TRINDADE LOPES ENEI (CPF: 548.xxx.xxx-80)
FELIPE ZLOT (CPF: 549.xxx.xxx-90)
FERNANDO DE MOURA FISCHER (CPF: 395.xxx.xxx-83)
FILIPPO PROENÇA DE FAZIO (CPF: 496.xxx.xxx-07)
FRANCISCO NONINO NETO (CPF: 496.xxx.xxx-02)
GABRIEL DATZ ABADI (CPF: 531.xxx.xxx-20)
GABRIELA ADÃO BURLAMACCHI (CPF: 175.xxx.xxx-01)
GIULIA PICININI (CPF: 544.xxx.xxx-02)
GUILHERME FERNANDES (CPF: 405.xxx.xxx-67)
GUILHERME HEYDENREICH DE LUCA (CPF: 548.xxx.xxx-29)
GUILHERME LEMOS (CPF: 190.xxx.xxx-62)
GUILHERME LEN (CPF: 524.xxx.xxx-57)
GUSTAVO BARRA ZANONI (CPF: 502.xxx.xxx-85)
GUSTAVO DATE DOS SANTOS (CPF: 505.xxx.xxx-07)
GUSTAVO LUIS SCHMIDT (CPF: 486.xxx.xxx-11)
GUSTAVO VIEIRA DE LIMA JUNIOR (CPF: 422.xxx.xxx-17)
GUSTAVO YUJI GUGLIELMI TANAKA (CPF: 514.xxx.xxx-52)
HELENA GURGEL (CPF: 430.xxx.xxx-32)
HELENA LUCCHESE BENAIN (CPF: 446.xxx.xxx-93)
HELENA MOELLER ACHCAR (CPF: 548.xxx.xxx-96)
HENRIQUE FRESSINET BARRETO (CPF: 423.xxx.xxx-31)
HENRIQUE MACEDO (CPF: 544.xxx.xxx-32)
JOÃO GABRIEL COIMBRA GUSI (CPF: 545.xxx.xxx-65)
JOÃO GABRIEL TREVELIN DEVENS (CPF: 181.xxx.xxx-13)
JOÃO PEDRO MATTOSINHO (CPF: 540.xxx.xxx-80)
JOÃO TIFALDI FRANCO (CPF: 408.xxx.xxx-44)
JOÃO VILLELA TEIXEIRA ALVARES (CPF: 489.xxx.xxx-81)
JOÃO VINICIUS POLIESE DUTRA RODRIGUES (CPF: 420.xxx.xxx-11)
JOÃO VITOR DUARTE PINTO (CPF: 519.xxx.xxx-00)
JOSÉ ILANIO NOGUEIRA GONDIM FUJITA (CPF: 056.xxx.xxx-00)
JULIA ABRAMOVICZ ERLICH (CPF: 485.xxx.xxx-25)
JÚLIA ALBUQUERQUE (CPF: 050.xxx.xxx-60)
JULIA FREITAS DE SOUZA (CPF: 517.xxx.xxx-84)
JULIA MAIER PRACIDELLE (CPF: 482.xxx.xxx-73)
JULIA SROUR (CPF: 206.xxx.xxx-27)
LAIS DRUMMOND PEDROSA (CPF: 145.xxx.xxx-37)
LARISSA MAGAZONI ALVES (CPF: 471.xxx.xxx-18)
LAURA BORCHIO SIMMER (CPF: 147.xxx.xxx-85)
LEA KATZ ABELA (CPF: 459.xxx.xxx-36)
LEANDRA CUNHA (CPF: 472.xxx.xxx-07)
LEONARDO GALVAO PRESIDIO (CPF: 454.xxx.xxx-70)
LUCAS FONSECA CAMPOS MARTINS (CPF: 709.xxx.xxx-07)
LUCAS SCHINDLER ROSSI BASTOS (CPF: 859.xxx.xxx-06)
LUCAS SONG (CPF: 551.xxx.xxx-05)
LUIS FERNANDO RICHIERI GOMES (CPF: 455.xxx.xxx-00)
LUÍSA PATRONI (CPF: 454.xxx.xxx-50)
MANUELA ASDENTE LORETI (CPF: 403.xxx.xxx-21)
MANUELA PRISCO (CPF: 549.xxx.xxx-71)
MARCO PAULO MORAES BLANCO (CPF: 417.xxx.xxx-25)
MARIA CLARA VASCONCELLOS (CPF: 144.xxx.xxx-30)
MARIA EDUARDA VIANNA (CPF: 499.xxx.xxx-60)
MARIANA BRAYN (CPF: 388.xxx.xxx-64)
MARIANNA ISO SIQUEIRA COHEN (CPF: 166.xxx.xxx-08)
MATEUS GAZOLLA GRAZZIOTIN (CPF: 041.xxx.xxx-55)
MATHEUS LUIS PERRENOUD CHAGAS (CPF: 528.xxx.xxx-35)
MATHEUS SANTOS DOMENECH (CPF: 436.xxx.xxx-02)
MATTEO DUARTE (CPF: 513.xxx.xxx-50)
MATTEO SCHMIDT MARTORANO (CPF: 114.xxx.xxx-50)
MELCÍADES ALVES BRANDÃO FILHO (CPF: 050.xxx.xxx-85)
MILENA FREIRE DE ALMEIDA (CPF: 450.xxx.xxx-79)
MURILO NAVAS SAMPAIO MALDONADO (CPF: 544.xxx.xxx-84)
MURILO PALACIO (CPF: 394.xxx.xxx-95)
NATHALIA OLIVEIRA DE SENA (CPF: 535.xxx.xxx-06)
NATHAN DE SOUZA LANNES (CPF: 181.xxx.xxx-03)
PAULA JULIANA BORGES FRICKES RICARDO (CPF: 063.xxx.xxx-86)
PAULO JOSÉ BONAPARTE ANDRADE (CPF: 475.xxx.xxx-09)
PEDRO HELIO DE OLIVEIRA BRITO (CPF: 052.xxx.xxx-31)
PEDRO MACHADO VIANA (CPF: 545.xxx.xxx-10)
PEDRO MATA MACHADO OLIVEIRA CASTRO (CPF: 089.xxx.xxx-01)
RAFAEL LARAGNOIT BORGES (CPF: 494.xxx.xxx-50)
RAFAEL PIKMAN GUERRA (CPF: 545.xxx.xxx-04)
RAFAEL SOUTO (CPF: 865.xxx.xxx-45)
RAFAELA LACERDA MONTEZI GIACOMIN (CPF: 192.xxx.xxx-43)
RICARDO MAX GHELMAN (CPF: 408.xxx.xxx-08)
RODRIGO GUIZARDI GUTIERREZ (CPF: 546.xxx.xxx-42)
RUAN OLIVEIRA (CPF: 535.xxx.xxx-85)
SOFIA CÂNDIDO (CPF: 433.xxx.xxx-42)
STEFANO OLIVEIRA DI SORA (CPF: 548.xxx.xxx-65)
STEPHANIE HELEN SANTOS DE AQUINO (CPF: 548.xxx.xxx-70)
THIAGO CHAVES (CPF: 438.xxx.xxx-80)
VALENTINA TONI (CPF: 405.xxx.xxx-07)
VICTOR BOUISSOU MOTA (CPF: 235.xxx.xxx-12)
VINCIUS CAVICCHIA DE ABREU COSTA (CPF: 440.xxx.xxx-03)
VINICIUS LIMA (CPF: 394.xxx.xxx-17)
VINICIUS SANTANA (CPF: 453.xxx.xxx-02)
Quem for aprovado na 1ª chamada deverá realizar a matrícula entre os dias 14 e 17 de janeiro de 2026. O processo será feito de forma digital, conforme instruções disponibilizadas pela instituição.
O resultado do processo de concessão de bolsas de estudos para candidatos do exame vestibular também será publicado nesta quarta-feira (14/01). Os aprovados nas bolsas devem seguir o mesmo calendário de matrícula.
A segunda chamada será divulgada entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2026, seguida da terceira chamada, que será publicada entre os dias 28 e 30 de janeiro.
Já os candidatos aprovados por meio de outras modalidades, como ENEM, SAT, IB e seleção olímpica, também terão os nomes divulgados nesse mesmo período, de 28 a 30 de janeiro.