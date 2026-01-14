Carreira

Insper divulga aprovados no vestibular de Economia 2026; veja lista completa

Confira os nomes dos candidatos aprovados em economia

Da Redação

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17h33.

Última atualização em 14 de janeiro de 2026 às 17h48.

O Insper divulgou nesta quarta-feira, 14, a lista de aprovados no vestibular de Economia de 2026.

Os candidatos poderão acessar a lista de aprovados e as orientações de matrícula diretamente no site oficial. As informações foram retiradas do edital do processo seletivo 2026 da graduação do Insper e podem sofrer alterações.

Veja a lista de aprovados:

ALEXANDRA MOTA DA FONSECA (CPF: 156.xxx.xxx-42)
ANA CLARA PINTO ZANON (CPF: 468.xxx.xxx-00)
ANTONIO FIGUEIREDO CEDRONI (CPF: 598.xxx.xxx-79)
ANTONIO LORENZO DA CRUZ MURCIA (CPF: 455.xxx.xxx-16)
ANTONIO REFINETTI (CPF: 431.xxx.xxx-73)
ARTHUR FRIAS BIGUCCI (CPF: 496.xxx.xxx-57)
ARTHUR NOVAIS GUIDOLIN (CPF: 052.xxx.xxx-11)
BEATRIZ FIGUEIREDO BOSELLI (CPF: 407.xxx.xxx-99)
BEATRIZ ZINDELUK WAISBERG (CPF: 545.xxx.xxx-01)
BERNARDO CAMARGO (CPF: 389.xxx.xxx-06)
BRUNO CESAR SIMÕES DE SOUZA (CPF: 473.xxx.xxx-47)
BRUNO TORRICELLI SCKAIER (CPF: 408.xxx.xxx-96)
CAIO PEZZUOL FAVARETTO (CPF: 497.xxx.xxx-81)
CARLOS EDUARDO CARVALHO VIDAL (CPF: 073.xxx.xxx-04)
CATARINA DOS SANTOS RAHMEIER (CPF: 081.xxx.xxx-47)
CATARINA VIDAL (CPF: 526.xxx.xxx-79)
CLARA VINTÉM MOLEIRO (CPF: 505.xxx.xxx-45)
DAVI RIQUE OLIVEIRA MORAIS (CPF: 094.xxx.xxx-77)
DAVI ZIMMERMANN (CPF: 499.xxx.xxx-33)
EDUARDO BERNARDINI (CPF: 546.xxx.xxx-33)
EDUARDO CONDE NABUCO DE OLIVEIRA (CPF: 463.xxx.xxx-25)
EDUARDO KUUSBERG ELIAS DA SILVA (CPF: 446.xxx.xxx-05)
ELENA GUERSCHANIK OLMOS (CPF: 443.xxx.xxx-01)
ENRICO MAMPRIN EPOF (CPF: 547.xxx.xxx-94)
ENZO FERRARI (CPF: 030.xxx.xxx-23)
FELIPE BONFIM LIMA GUIMARÃES (CPF: 862.xxx.xxx-90)
FELIPE BUAIZ DE REZENDE COUTINHO (CPF: 196.xxx.xxx-45)
FELIPE DE CAPUA MINERVINO ABUD (CPF: 477.xxx.xxx-40)
FELIPE KOCHMANN LOURENÇO (CPF: 565.xxx.xxx-44)
FELIPE PRADO LOPES GARCIA (CPF: 548.xxx.xxx-66)
FELIPE RIDDELL (CPF: 445.xxx.xxx-52)
FELIPE TRINDADE LOPES ENEI (CPF: 548.xxx.xxx-80)
FELIPE ZLOT (CPF: 549.xxx.xxx-90)
FERNANDO DE MOURA FISCHER (CPF: 395.xxx.xxx-83)
FILIPPO PROENÇA DE FAZIO (CPF: 496.xxx.xxx-07)
FRANCISCO NONINO NETO (CPF: 496.xxx.xxx-02)
GABRIEL DATZ ABADI (CPF: 531.xxx.xxx-20)
GABRIELA ADÃO BURLAMACCHI (CPF: 175.xxx.xxx-01)
GIULIA PICININI (CPF: 544.xxx.xxx-02)
GUILHERME FERNANDES (CPF: 405.xxx.xxx-67)
GUILHERME HEYDENREICH DE LUCA (CPF: 548.xxx.xxx-29)
GUILHERME LEMOS (CPF: 190.xxx.xxx-62)
GUILHERME LEN (CPF: 524.xxx.xxx-57)
GUSTAVO BARRA ZANONI (CPF: 502.xxx.xxx-85)
GUSTAVO DATE DOS SANTOS (CPF: 505.xxx.xxx-07)
GUSTAVO LUIS SCHMIDT (CPF: 486.xxx.xxx-11)
GUSTAVO VIEIRA DE LIMA JUNIOR (CPF: 422.xxx.xxx-17)
GUSTAVO YUJI GUGLIELMI TANAKA (CPF: 514.xxx.xxx-52)
HELENA GURGEL (CPF: 430.xxx.xxx-32)
HELENA LUCCHESE BENAIN (CPF: 446.xxx.xxx-93)
HELENA MOELLER ACHCAR (CPF: 548.xxx.xxx-96)
HENRIQUE FRESSINET BARRETO (CPF: 423.xxx.xxx-31)
HENRIQUE MACEDO (CPF: 544.xxx.xxx-32)
JOÃO GABRIEL COIMBRA GUSI (CPF: 545.xxx.xxx-65)
JOÃO GABRIEL TREVELIN DEVENS (CPF: 181.xxx.xxx-13)
JOÃO PEDRO MATTOSINHO (CPF: 540.xxx.xxx-80)
JOÃO TIFALDI FRANCO (CPF: 408.xxx.xxx-44)
JOÃO VILLELA TEIXEIRA ALVARES (CPF: 489.xxx.xxx-81)
JOÃO VINICIUS POLIESE DUTRA RODRIGUES (CPF: 420.xxx.xxx-11)
JOÃO VITOR DUARTE PINTO (CPF: 519.xxx.xxx-00)
JOSÉ ILANIO NOGUEIRA GONDIM FUJITA (CPF: 056.xxx.xxx-00)
JULIA ABRAMOVICZ ERLICH (CPF: 485.xxx.xxx-25)
JÚLIA ALBUQUERQUE (CPF: 050.xxx.xxx-60)
JULIA FREITAS DE SOUZA (CPF: 517.xxx.xxx-84)
JULIA MAIER PRACIDELLE (CPF: 482.xxx.xxx-73)
JULIA SROUR (CPF: 206.xxx.xxx-27)
LAIS DRUMMOND PEDROSA (CPF: 145.xxx.xxx-37)
LARISSA MAGAZONI ALVES (CPF: 471.xxx.xxx-18)
LAURA BORCHIO SIMMER (CPF: 147.xxx.xxx-85)
LEA KATZ ABELA (CPF: 459.xxx.xxx-36)
LEANDRA CUNHA (CPF: 472.xxx.xxx-07)
LEONARDO GALVAO PRESIDIO (CPF: 454.xxx.xxx-70)
LUCAS FONSECA CAMPOS MARTINS (CPF: 709.xxx.xxx-07)
LUCAS SCHINDLER ROSSI BASTOS (CPF: 859.xxx.xxx-06)
LUCAS SONG (CPF: 551.xxx.xxx-05)
LUIS FERNANDO RICHIERI GOMES (CPF: 455.xxx.xxx-00)
LUÍSA PATRONI (CPF: 454.xxx.xxx-50)
MANUELA ASDENTE LORETI (CPF: 403.xxx.xxx-21)
MANUELA PRISCO (CPF: 549.xxx.xxx-71)
MARCO PAULO MORAES BLANCO (CPF: 417.xxx.xxx-25)
MARIA CLARA VASCONCELLOS (CPF: 144.xxx.xxx-30)
MARIA EDUARDA VIANNA (CPF: 499.xxx.xxx-60)
MARIANA BRAYN (CPF: 388.xxx.xxx-64)
MARIANNA ISO SIQUEIRA COHEN (CPF: 166.xxx.xxx-08)
MATEUS GAZOLLA GRAZZIOTIN (CPF: 041.xxx.xxx-55)
MATHEUS LUIS PERRENOUD CHAGAS (CPF: 528.xxx.xxx-35)
MATHEUS SANTOS DOMENECH (CPF: 436.xxx.xxx-02)
MATTEO DUARTE (CPF: 513.xxx.xxx-50)
MATTEO SCHMIDT MARTORANO (CPF: 114.xxx.xxx-50)
MELCÍADES ALVES BRANDÃO FILHO (CPF: 050.xxx.xxx-85)
MILENA FREIRE DE ALMEIDA (CPF: 450.xxx.xxx-79)
MURILO NAVAS SAMPAIO MALDONADO (CPF: 544.xxx.xxx-84)
MURILO PALACIO (CPF: 394.xxx.xxx-95)
NATHALIA OLIVEIRA DE SENA (CPF: 535.xxx.xxx-06)
NATHAN DE SOUZA LANNES (CPF: 181.xxx.xxx-03)
PAULA JULIANA BORGES FRICKES RICARDO (CPF: 063.xxx.xxx-86)
PAULO JOSÉ BONAPARTE ANDRADE (CPF: 475.xxx.xxx-09)
PEDRO HELIO DE OLIVEIRA BRITO (CPF: 052.xxx.xxx-31)
PEDRO MACHADO VIANA (CPF: 545.xxx.xxx-10)
PEDRO MATA MACHADO OLIVEIRA CASTRO (CPF: 089.xxx.xxx-01)
RAFAEL LARAGNOIT BORGES (CPF: 494.xxx.xxx-50)
RAFAEL PIKMAN GUERRA (CPF: 545.xxx.xxx-04)
RAFAEL SOUTO (CPF: 865.xxx.xxx-45)
RAFAELA LACERDA MONTEZI GIACOMIN (CPF: 192.xxx.xxx-43)
RICARDO MAX GHELMAN (CPF: 408.xxx.xxx-08)
RODRIGO GUIZARDI GUTIERREZ (CPF: 546.xxx.xxx-42)
RUAN OLIVEIRA (CPF: 535.xxx.xxx-85)
SOFIA CÂNDIDO (CPF: 433.xxx.xxx-42)
STEFANO OLIVEIRA DI SORA (CPF: 548.xxx.xxx-65)
STEPHANIE HELEN SANTOS DE AQUINO (CPF: 548.xxx.xxx-70)
THIAGO CHAVES (CPF: 438.xxx.xxx-80)
VALENTINA TONI (CPF: 405.xxx.xxx-07)
VICTOR BOUISSOU MOTA (CPF: 235.xxx.xxx-12)
VINCIUS CAVICCHIA DE ABREU COSTA (CPF: 440.xxx.xxx-03)
VINICIUS LIMA (CPF: 394.xxx.xxx-17)
VINICIUS SANTANA (CPF: 453.xxx.xxx-02)

Qual é o prazo para matrícula?

Quem for aprovado na 1ª chamada deverá realizar a matrícula entre os dias 14 e 17 de janeiro de 2026. O processo será feito de forma digital, conforme instruções disponibilizadas pela instituição.

O resultado do processo de concessão de bolsas de estudos para candidatos do exame vestibular também será publicado nesta quarta-feira (14/01). Os aprovados nas bolsas devem seguir o mesmo calendário de matrícula.

Quando saem as próximas chamadas do vestibular Insper?

A segunda chamada será divulgada entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2026, seguida da terceira chamada, que será publicada entre os dias 28 e 30 de janeiro.

Já os candidatos aprovados por meio de outras modalidades, como ENEM, SAT, IB e seleção olímpica, também terão os nomes divulgados nesse mesmo período, de 28 a 30 de janeiro.

