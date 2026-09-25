Que horas começa 'A Fazenda 18' hoje? Veja programação do fim de semana

'A Fazenda 18': festa, disputa pelo Poder do Lampião e novos desdobramentos do jogo movimentam a programação de sexta a domingo (Manuela Scarpa / Brazil News)
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Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14h01.
Os fãs de "A Fazenda 18" já podem se programar para acompanhar mais um fim de semana de confinamento, festas e disputas pelo prêmio de R$ 2,5 milhões. O reality rural da Record será exibido em três noites consecutivas, com horários diferentes no domingo.
Nesta sexta-feira, 25, o programa começa às 22h45, no horário de Brasília. A atração também vai ao ar no sábado, 26, no mesmo horário, enquanto a edição de domingo, 27, está prevista para começar às 22h30.
Confira os horários previstos para acompanhar o reality rural durante os próximos dias:
Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.
No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.
A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.
A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.
Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.