Que horas começa 'A Fazenda 18' hoje? Veja programação do fim de semana

Os fãs de "A Fazenda 18" já podem se programar para acompanhar mais um fim de semana de confinamento, festas e disputas pelo prêmio de R$ 2,5 milhões. O reality rural da Record será exibido em três noites consecutivas, com horários diferentes no domingo.

Nesta sexta-feira, 25, o programa começa às 22h45, no horário de Brasília. A atração também vai ao ar no sábado, 26, no mesmo horário, enquanto a edição de domingo, 27, está prevista para começar às 22h30.

Programação de 'A Fazenda 18' no fim de semana

Confira os horários previstos para acompanhar o reality rural durante os próximos dias:

Sexta-feira (25/09): às 22h45, vai mostrar desdobramentos da primeira roça da edição;

às 22h45, vai mostrar desdobramentos da primeira roça da edição; Sábado (26/09): às 22h45, vai mostrar a festa dos peões;

às 22h45, vai mostrar a festa dos peões; Domingo (27/09): às 22h30, com a disputa pelo Poder do Lampião na Prova de Fogo.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.