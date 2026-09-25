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Trump pede fim de ajuda da China ao Irã e anuncia dois novos encontros com Xi Jinping até dezembro

Anúncio foi feito nas redes sociais de Trump, enquanto o presidente chinês encerrava sua visita de Estado a Washington

Trump: presidente dos EUA afirmou que voltará a se reunir com Xi Jinping em novembro de 2026 (SAUL LOEB/AFP)

Trump: presidente dos EUA afirmou que voltará a se reunir com Xi Jinping em novembro de 2026 (SAUL LOEB/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 15h06.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 25, que terá mais dois encontros com o presidente da China, Xi Jinping, em 2026: em novembro, na China, e em dezembro, durante a cúpula do G20, em Miami. Segundo o embaixador dos EUA na China, David Perdue, Trump também pediu a Xi que interrompesse qualquer assistência ao governo iraniano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 25, que terá mais dois encontros com o presidente da China, Xi Jinping, ainda em 2026. Segundo Trump, as reuniões ocorrerão em novembro, na China, e em dezembro, durante a cúpula do G20, em Miami, na Flórida.

O anúncio foi feito nas redes sociais, enquanto o presidente chinês encerrava sua visita de Estado a Washington. Trump classificou o encontro desta semana como marcado por “amizade, força e sucesso” entre os dois países e disse esperar pela próxima reunião.

"Voltaremos a nos reunir em novembro, na China, e depois no G20 em dezembro, em Miami, na Flórida", anunciou Trump.

A relação entre Washington e Pequim também envolveu o Irã. O embaixador dos EUA na China, David Perdue, afirmou que Trump pediu a Xi que interrompesse qualquer tipo de assistência ao governo iraniano.

Segundo Perdue, os Estados Unidos já haviam comunicado à China, semanas antes, que qualquer ajuda ao Irã (direta ou indireta, incluindo inteligência, peças ou equipamentos militares) seria considerada “totalmente inaceitável”. O embaixador disse que Trump reforçou a mensagem durante o encontro de quinta-feira, 24.

“Vimos indícios de que eles nos ouviram. Eles recuaram em algumas medidas. Temos provas de que prestam atenção quando o presidente Trump fala sobre o Irã", disse à CNBC.

Perdue afirmou ainda que os EUA deixaram claro que a questão do Irã não está relacionada a Taiwan. De acordo com o embaixador, o governo de Trump identificou sinais de que Pequim levou a mensagem em consideração e recuou em algumas medidas.

'Perguntas frequentes'

Quando serão os próximos encontros entre Donald Trump e Xi Jinping? ＋

Donald Trump afirmou que voltará a se reunir com Xi Jinping em novembro de 2026, na China, e em dezembro, durante a cúpula do G20, em Miami, na Flórida.

Como Trump avaliou o encontro com Xi Jinping em Washington? ＋

Donald Trump classificou o encontro como marcado por “amizade, força e sucesso” entre Estados Unidos e China. O anúncio ocorreu enquanto Xi Jinping encerrava sua visita de Estado a Washington.

O que Trump pediu a Xi Jinping sobre o Irã? ＋

Segundo o embaixador dos EUA na China, David Perdue, Donald Trump pediu a Xi Jinping que interrompesse qualquer tipo de assistência ao governo iraniano.

Que tipo de ajuda chinesa ao Irã os Estados Unidos consideram inaceitável? ＋

De acordo com David Perdue, os Estados Unidos consideram “totalmente inaceitável” qualquer ajuda direta ou indireta ao Irã, inclusive inteligência, peças ou equipamentos militares.

Como a China reagiu à mensagem dos Estados Unidos sobre o Irã? ＋

David Perdue afirmou que o governo de Donald Trump identificou sinais de que Pequim ouviu a mensagem e recuou em algumas medidas. O embaixador disse que os Estados Unidos têm provas de que a China presta atenção quando Trump fala sobre o Irã.

A discussão sobre o Irã está relacionada a Taiwan? ＋

Não, segundo David Perdue. O embaixador afirmou que os Estados Unidos deixaram claro que a questão do Irã não está relacionada a Taiwan.

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