Trump pede fim de ajuda da China ao Irã e anuncia dois novos encontros com Xi Jinping até dezembro

Trump: presidente dos EUA afirmou que voltará a se reunir com Xi Jinping em novembro de 2026 (SAUL LOEB/AFP)
Repórter
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 15h06.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 25, que terá mais dois encontros com o presidente da China, Xi Jinping, em 2026: em novembro, na China, e em dezembro, durante a cúpula do G20, em Miami. Segundo o embaixador dos EUA na China, David Perdue, Trump também pediu a Xi que interrompesse qualquer assistência ao governo iraniano.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 25, que terá mais dois encontros com o presidente da China, Xi Jinping, ainda em 2026. Segundo Trump, as reuniões ocorrerão em novembro, na China, e em dezembro, durante a cúpula do G20, em Miami, na Flórida.
O anúncio foi feito nas redes sociais, enquanto o presidente chinês encerrava sua visita de Estado a Washington. Trump classificou o encontro desta semana como marcado por “amizade, força e sucesso” entre os dois países e disse esperar pela próxima reunião.
"Voltaremos a nos reunir em novembro, na China, e depois no G20 em dezembro, em Miami, na Flórida", anunciou Trump.
A relação entre Washington e Pequim também envolveu o Irã. O embaixador dos EUA na China, David Perdue, afirmou que Trump pediu a Xi que interrompesse qualquer tipo de assistência ao governo iraniano.
Segundo Perdue, os Estados Unidos já haviam comunicado à China, semanas antes, que qualquer ajuda ao Irã (direta ou indireta, incluindo inteligência, peças ou equipamentos militares) seria considerada “totalmente inaceitável”. O embaixador disse que Trump reforçou a mensagem durante o encontro de quinta-feira, 24.
“Vimos indícios de que eles nos ouviram. Eles recuaram em algumas medidas. Temos provas de que prestam atenção quando o presidente Trump fala sobre o Irã", disse à CNBC.
Perdue afirmou ainda que os EUA deixaram claro que a questão do Irã não está relacionada a Taiwan. De acordo com o embaixador, o governo de Trump identificou sinais de que Pequim levou a mensagem em consideração e recuou em algumas medidas.
Donald Trump afirmou que voltará a se reunir com Xi Jinping em novembro de 2026, na China, e em dezembro, durante a cúpula do G20, em Miami, na Flórida.
Donald Trump classificou o encontro como marcado por “amizade, força e sucesso” entre Estados Unidos e China. O anúncio ocorreu enquanto Xi Jinping encerrava sua visita de Estado a Washington.
Segundo o embaixador dos EUA na China, David Perdue, Donald Trump pediu a Xi Jinping que interrompesse qualquer tipo de assistência ao governo iraniano.
De acordo com David Perdue, os Estados Unidos consideram “totalmente inaceitável” qualquer ajuda direta ou indireta ao Irã, inclusive inteligência, peças ou equipamentos militares.
David Perdue afirmou que o governo de Donald Trump identificou sinais de que Pequim ouviu a mensagem e recuou em algumas medidas. O embaixador disse que os Estados Unidos têm provas de que a China presta atenção quando Trump fala sobre o Irã.
Não, segundo David Perdue. O embaixador afirmou que os Estados Unidos deixaram claro que a questão do Irã não está relacionada a Taiwan.