Disney anuncia primeiro parque temático no Oriente Médio, em Abu Dhabi

No mais recente movimento estratégico para ampliar sua presença global, a Disney (DSNY) anunciou a construção de seu sétimo resort de parques temáticos, desta vez em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O projeto será desenvolvido em parceria com a empresa local Miral, responsável por algumas das principais atrações de entretenimento da região.

A novidade foi divulgada nesta quarta-feira, 7, quando o CEO da companhia, Bob Iger, celebrou o acordo que levará a marca para Yas Island, um dos maiores polos de lazer do Oriente Médio.

O projeto não faz parte do investimento de US$ 60 bilhões que a Disney prometeu aplicar em seus parques ao longo da próxima década, mas representa uma nova fronteira no portfólio de destinos da empresa.

Segundo o anúncio, o desenvolvimento será financiado integralmente pela Miral, enquanto a Disney ficará responsável pelo design criativo e supervisão operacional, liderado por sua equipe de imagineers. A companhia norte-americana não investirá capital diretamente, mas receberá royalties pelo uso de sua marca e conteúdo.

“Nosso resort em Abu Dhabi será o mais avançado e interativo de todo o portfólio”, afirmou Josh D’Amaro, presidente da Disney Experiences, segundo a CNBC. A região abriga um mercado turístico estimado em 500 milhões de visitantes, sendo que aproximadamente um terço da população mundial vive a menos de quatro horas de voo do local.

Além disso, a escolha por Yas Island não é aleatória. A ilha já concentra atrações como Ferrari World, Warner Bros. World, SeaWorld Abu Dhabi, além do circuito de Fórmula 1 de Yas Marina e o maior shopping da capital dos Emirados.

O parque contará com acomodações temáticas, experiências gastronômicas exclusivas e lojas integradas ao universo Disney, sempre dialogando com a identidade cultural de Abu Dhabi e incorporando tecnologia de ponta para oferecer entretenimento imersivo.

Expansão estratégica em território promissor

A iniciativa marca mais um passo na entrada gradual da Disney na região do Golfo, que nos últimos anos recebeu lojas oficiais e produções como O Rei Leão e Disney on Ice. A nova unidade será a primeira do tipo no Oriente Médio e promete atrair famílias de diversas partes do mundo.

Ainda não há data prevista para inauguração, mas Iger confirmou, em entrevista à CNBC, que os primeiros conceitos já estão sendo desenhados pela equipe criativa da empresa. “É um momento emocionante para a Disney, especialmente em uma cultura que valoriza as artes e a criatividade”, declarou.