Candidatos a governador no Piauí; veja o número e os nomes

Palácio Karnak é a sede do Governo do Piauí (FUNDAC/PI e Crea-PI)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19h39.
A disputa pelo Governo do Piauí nas eleições de 2026 tem onze candidaturas: Elizeu Aguiar, Francisco Jurity, Geraldo Carvalho, Gisvaldo Oliveira, Gustavo Henrique, Joel Rodrigues, Lúcia Santos, Lourdes Melo, Rafael Fonteles, Ravenna Castro e Santiago Belizário. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo do Piauí nas eleições de 2026 tem onze candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo governo estadual reúne o atual governador, ex-parlamentares, ex-prefeitos, lideranças partidárias, professores e representantes de movimentos sindicais, estudantis e sociais.
Conheça os candidatos ao governo do Piauí nas eleições de 2026:
• Elizeu Aguiar (Novo) 30;
• Francisco Jurity (DC) 27;
• Geraldo Carvalho (PSTU) 16;
• Gisvaldo Oliveira (PSOL) 50;
• Gustavo Henrique (Avante) 70;
• Joel Rodrigues (PP) 11 ;
• Lúcia Santos (PSDB) 45 ;
• Lourdes Melo (PCO) 29;
• Rafael Fonteles (PT) 13;
• Ravenna Castro (Democrata) 35;
• Santiago Belizário (UP) 80.
A eleição no Piauí seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Elizeu Aguiar, candidato do Novo ao Governo do Piauí, concorre com o número 30.
Francisco Jurity, candidato da Democracia Cristã (DC) ao Governo do Piauí, concorre com o número 27.
Geraldo Carvalho, candidato do PSTU ao Governo do Piauí, concorre com o número 16.
Gisvaldo Oliveira, candidato do PSOL ao Governo do Piauí, concorre com o número 50.
Gustavo Henrique, candidato do Avante ao Governo do Piauí, concorre com o número 70.
Joel Rodrigues, candidato do PP ao Governo do Piauí, concorre com o número 11.
Lúcia Santos, candidata do PSDB ao Governo do Piauí, concorre com o número 45.
Lourdes Melo, candidata do PCO ao Governo do Piauí, concorre com o número 29.
Rafael Fonteles, candidato do PT à reeleição para o Governo do Piauí, concorre com o número 13.
Ravenna Castro, candidata do Democrata ao Governo do Piauí, concorre com o número 35.
Santiago Belizário, candidato da Unidade Popular (UP) ao Governo do Piauí, concorre com o número 80.
Onze candidatos disputam o Governo do Piauí nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo do Piauí será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.