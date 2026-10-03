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Candidatos a governador no Piauí; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador do Piauí nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Palácio Karnak é a sede do Governo do Piauí (FUNDAC/PI e Crea-PI)

Palácio Karnak é a sede do Governo do Piauí (FUNDAC/PI e Crea-PI)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19h39.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo do Piauí nas eleições de 2026 tem onze candidaturas: Elizeu Aguiar, Francisco Jurity, Geraldo Carvalho, Gisvaldo Oliveira, Gustavo Henrique, Joel Rodrigues, Lúcia Santos, Lourdes Melo, Rafael Fonteles, Ravenna Castro e Santiago Belizário. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Piauí nas eleições de 2026 tem onze candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne o atual governador, ex-parlamentares, ex-prefeitos, lideranças partidárias, professores e representantes de movimentos sindicais, estudantis e sociais.

Conheça os candidatos ao governo do Piauí nas eleições de 2026:

• Elizeu Aguiar (Novo) 30;

• Francisco Jurity (DC) 27;

• Geraldo Carvalho (PSTU) 16;

• Gisvaldo Oliveira (PSOL) 50;

• Gustavo Henrique (Avante) 70;

• Joel Rodrigues (PP) 11 ;

• Lúcia Santos (PSDB) 45 ;

• Lourdes Melo (PCO) 29;

• Rafael Fonteles (PT) 13;

• Ravenna Castro (Democrata) 35;

• Santiago Belizário (UP) 80.

Quando vai ser a eleição para o governo do Piauí

A eleição no Piauí seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Elizeu Aguiar nas eleições de 2026? ＋

Elizeu Aguiar, candidato do Novo ao Governo do Piauí, concorre com o número 30.

Qual é o número de Francisco Jurity nas eleições de 2026? ＋

Francisco Jurity, candidato da Democracia Cristã (DC) ao Governo do Piauí, concorre com o número 27.

Qual é o número de Geraldo Carvalho nas eleições de 2026? ＋

Geraldo Carvalho, candidato do PSTU ao Governo do Piauí, concorre com o número 16.

Qual é o número de Gisvaldo Oliveira nas eleições de 2026? ＋

Gisvaldo Oliveira, candidato do PSOL ao Governo do Piauí, concorre com o número 50.

Qual é o número de Gustavo Henrique nas eleições de 2026? ＋

Gustavo Henrique, candidato do Avante ao Governo do Piauí, concorre com o número 70.

Qual é o número de Joel Rodrigues nas eleições de 2026? ＋

Joel Rodrigues, candidato do PP ao Governo do Piauí, concorre com o número 11.

Qual é o número de Lúcia Santos nas eleições de 2026? ＋

Lúcia Santos, candidata do PSDB ao Governo do Piauí, concorre com o número 45.

Qual é o número de Lourdes Melo nas eleições de 2026? ＋

Lourdes Melo, candidata do PCO ao Governo do Piauí, concorre com o número 29.

Qual é o número de Rafael Fonteles nas eleições de 2026? ＋

Rafael Fonteles, candidato do PT à reeleição para o Governo do Piauí, concorre com o número 13.

Qual é o número de Ravenna Castro nas eleições de 2026? ＋

Ravenna Castro, candidata do Democrata ao Governo do Piauí, concorre com o número 35.

Qual é o número de Santiago Belizário nas eleições de 2026? ＋

Santiago Belizário, candidato da Unidade Popular (UP) ao Governo do Piauí, concorre com o número 80.

Quantos candidatos disputam o Governo do Piauí em 2026? ＋

Onze candidatos disputam o Governo do Piauí nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador do Piauí? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo do Piauí será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo do Piauí? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Piauí

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