Candidatos a governador no Piauí; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo do Piauí nas eleições de 2026 tem onze candidaturas: Elizeu Aguiar, Francisco Jurity, Geraldo Carvalho, Gisvaldo Oliveira, Gustavo Henrique, Joel Rodrigues, Lúcia Santos, Lourdes Melo, Rafael Fonteles, Ravenna Castro e Santiago Belizário. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Piauí nas eleições de 2026 tem onze candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne o atual governador, ex-parlamentares, ex-prefeitos, lideranças partidárias, professores e representantes de movimentos sindicais, estudantis e sociais.

Conheça os candidatos ao governo do Piauí nas eleições de 2026:

• Elizeu Aguiar (Novo) 30;

• Francisco Jurity (DC) 27;

• Geraldo Carvalho (PSTU) 16;

• Gisvaldo Oliveira (PSOL) 50;

• Gustavo Henrique (Avante) 70;

• Joel Rodrigues (PP) 11 ;

• Lúcia Santos (PSDB) 45 ;

• Lourdes Melo (PCO) 29;

• Rafael Fonteles (PT) 13;

• Ravenna Castro (Democrata) 35;

• Santiago Belizário (UP) 80.

Quando vai ser a eleição para o governo do Piauí

A eleição no Piauí seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.