BBB 26: quem está no Paredão Falso?

BBB 26: Paredão foi formado entre Alberto, Breno e Jordana, mas é falso (Reprodução/Gshow /Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 2 de março de 2026 às 00h08.
O 5º Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 1º de março. A Líder Samira indicou Jordana, que teve direito a um contragolpe e indicou Breno. A casa votou em Marciele, enquanto Alberto Cowboy já estava no Paredão, por conta da dinâmica do "Exilado".
Estavam imunes a Líder e Jonas, imunizado pelo anjo Alberto Cowboy.
A Líder Samira justificou o voto em Jordana pelos embates que tiveram desde o começo do programa.
Veja o momento:
Marciele, com 6 votos, foi a emparedada da semana.
A Prova Bate-Volta foi disputada por Alberto Cowboy, Breno e Marciele. Marciele fez mais pontos e escapou da berlinda da semana.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem vai para o Quarto Secreto, ter acesso a informações privilegiadas sobre o jogo e voltar com imunidade.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem vai para o Quarto Secreto do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.