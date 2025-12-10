Paramount sofre ataque hacker em meio à disputa pela Warner

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 30: The Paramount logo is displayed on the water tower at Paramount Studios on October 30, 2025 in Los Angeles, California. Paramount, now renamed Paramount Skydance, has begun layoffs, with the entertainment giant planning to cut about 2,000 jobs in total. (Photo by Mario Tama/Getty Images) (Mario Tama/Getty Images)
Redatora
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 03h55.
A Paramount Skydance foi alvo de um ataque hacker nesta terça-feira, 9, em meio à disputa pela aquisição da Warner Bros. Discovery. O perfil oficial do estúdio no X, antigo Twitter, foi invadido e teve sua biografia alterada.
A ação ocorreu durante o processo de oferta hostil da Paramount para tentar barrar o acordo anunciado entre a Warner Bros. Discovery e a Netflix. A conta já foi normalizada, mas a empresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.
O texto inserido no perfil fazia referência política e foi removido após a retomada do controle da conta. Não há, até o momento, indícios de vazamento de dados além da alteração pública do perfil.
O incidente acontece em um momento sensível para o mercado de mídia. A Netflix anunciou um acordo avaliado em cerca de US$ 82,7 bilhões para comprar a Warner Bros. Discovery, incluindo os estúdios de cinema e a HBO/HBO Max.
A Paramount Skydance reagiu com uma proposta alternativa e passou a questionar a condução do processo. A empresa pediu a criação de um comitê independente para avaliar as ofertas e alegou favorecimento à Netflix.
Além da disputa corporativa, o negócio enfrenta pressão regulatória. Legisladores e produtores nos Estados Unidos solicitaram uma análise antitruste, citando risco de concentração no mercado audiovisual.
A negociação entre Netflix e Warner segue, mas ainda depende de aprovações regulatórias. O processo pode se estender ao longo de 2026.