Paramount sofre ataque hacker em meio à disputa pela Warner

A Paramount Skydance foi alvo de um ataque hacker nesta terça-feira, 9, em meio à disputa pela aquisição da Warner Bros. Discovery. O perfil oficial do estúdio no X, antigo Twitter, foi invadido e teve sua biografia alterada.

A ação ocorreu durante o processo de oferta hostil da Paramount para tentar barrar o acordo anunciado entre a Warner Bros. Discovery e a Netflix. A conta já foi normalizada, mas a empresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

O texto inserido no perfil fazia referência política e foi removido após a retomada do controle da conta. Não há, até o momento, indícios de vazamento de dados além da alteração pública do perfil.

Disputa pela Warner Bros. Discovery

O incidente acontece em um momento sensível para o mercado de mídia. A Netflix anunciou um acordo avaliado em cerca de US$ 82,7 bilhões para comprar a Warner Bros. Discovery, incluindo os estúdios de cinema e a HBO/HBO Max.

A Paramount Skydance reagiu com uma proposta alternativa e passou a questionar a condução do processo. A empresa pediu a criação de um comitê independente para avaliar as ofertas e alegou favorecimento à Netflix.

Além da disputa corporativa, o negócio enfrenta pressão regulatória. Legisladores e produtores nos Estados Unidos solicitaram uma análise antitruste, citando risco de concentração no mercado audiovisual.

A negociação entre Netflix e Warner segue, mas ainda depende de aprovações regulatórias. O processo pode se estender ao longo de 2026.