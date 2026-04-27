Paramount anuncia último filme de 'Jackass' após 25 anos; veja trailer

Jackass: último filme da série vai rever momentos clássicos do grupo. (Divulgação/Paramount Pictures)
Repórter
Publicado em 27 de abril de 2026 às 10h42.
A Paramount anunciou o lançamento de "Jackass: Best and Last", novo filme da franquia que reúne o elenco original para a despedida definitiva do grupo após 25 anos.
Segundo a produção, o longa combina cenas inéditas com uma seleção dos momentos mais conhecidos da série, mantendo o formato baseado em acrobacias extremas e humor físico que marcou a trajetória do projeto desde o início.
O filme traz de volta nomes centrais da franquia, liderados por Johnny Knoxville, além de Steve-O, Chris Pontius, Jason Acuña, Dave England, Ehren McGhehey e Preston Lacy.
O elenco também inclui Rachel Wolfson, Jasper, Compston Wilson, Sean McInerney e Zach Holmes.
A direção fica a cargo de Jeff Tremaine, que também assina a produção ao lado de Spike Jonze e do próprio Knoxville.
Entre os produtores executivos estão Shanna Newton, Greg Iguchi, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro e Andrew Lary.
Descrito como o último capítulo da saga, o filme funciona como uma celebração da trajetória do grupo, que construiu uma base de fãs ao longo de mais de duas décadas com seu estilo de humor baseado em risco e improviso.
A proposta do projeto é encerrar o ciclo nos cinemas, combinando material inédito com momentos que marcaram a história da franquia.