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Paramount anuncia último filme de 'Jackass' após 25 anos; veja trailer

Novo longa mistura cenas inéditas e clássicos da série e marca despedida do grupo

Jackass: último filme da série vai rever momentos clássicos do grupo. (Divulgação/Paramount Pictures)

Jackass: último filme da série vai rever momentos clássicos do grupo. (Divulgação/Paramount Pictures)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 10h42.

A Paramount anunciou o lançamento de "Jackass: Best and Last", novo filme da franquia que reúne o elenco original para a despedida definitiva do grupo após 25 anos.

Segundo a produção, o longa combina cenas inéditas com uma seleção dos momentos mais conhecidos da série, mantendo o formato baseado em acrobacias extremas e humor físico que marcou a trajetória do projeto desde o início.

O filme traz de volta nomes centrais da franquia, liderados por Johnny Knoxville, além de Steve-O, Chris Pontius, Jason Acuña, Dave England, Ehren McGhehey e Preston Lacy.

O elenco também inclui Rachel Wolfson, Jasper, Compston Wilson, Sean McInerney e Zach Holmes.

A direção fica a cargo de Jeff Tremaine, que também assina a produção ao lado de Spike Jonze e do próprio Knoxville.

Entre os produtores executivos estão Shanna Newton, Greg Iguchi, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro e Andrew Lary.

Despedida da franquia

Descrito como o último capítulo da saga, o filme funciona como uma celebração da trajetória do grupo, que construiu uma base de fãs ao longo de mais de duas décadas com seu estilo de humor baseado em risco e improviso.

A proposta do projeto é encerrar o ciclo nos cinemas, combinando material inédito com momentos que marcaram a história da franquia.

Assista ao trailer

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