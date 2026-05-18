O futuro do trabalho vai nos atropelar se fingirmos que ele ainda não chegou

O debate sobre o futuro do trabalho costuma vir embalado em palavras bonitas: inovação, inteligência artificial, produtividade, crescimento. Mas, no Brasil, há um risco real de tratarmos esse tema como sempre fizemos com as grandes transformações estruturais — adiando decisões, protegendo o passado e pagando a conta depois. O recente estudo The Human Edge: Global Future of Work Trends 2026, da ManpowerGroup, é direto: o impacto social da inovação tende a ser positivo no longo prazo, mas as transições estão mais rápidas, mais duras e menos tolerantes à inércia. E o Brasil, convenhamos, pode sofrer mais para atravessar essa transição.

O estudo mostra quatro grandes tendências: a aceleração das mudanças globais, os profissionais em transformação, as novas formas de trabalho e a inovação e a digitalização.

Em relação à primeira, os negócios seguem em busca da sustentabilidade, mas existe maior incerteza geopolítica com cada vez mais guerras reais e tarifárias, enquanto as empresas passam a ter mais poder e o talento segue em desajuste.

Em relação aos profissionais, a geração Z está mais competente, enquanto os millennials estão sob pressão. A desigualdade de gênero está sendo endereçada, enquanto a diversidade e inclusão seguem seu curso, apesar dos recentes percalços, principalmente nos EUA.

A pressão por maior produtividade aumenta, o escritório muda de formato, algumas profissões se valorizam, enquanto aumentam a flexibilidade das equipes e o trabalho por projetos.

A automação, a inteligência artificial e os chamados “super times híbridos” — formados por humanos, máquinas, freelancers e agentes de IA — não são uma tendência distante. Já estão redesenhando funções, carreiras e modelos de negócio. O erro clássico é perguntar se a tecnologia vai eliminar empregos. A pergunta certa é: quais tarefas continuarão sendo humanas e quem está preparando as pessoas para isso?

O estudo mostra que julgamento ético, empatia, criatividade, gestão de pessoas e pensamento crítico seguem entre as habilidades mais difíceis de automatizar. Ainda assim, insistimos em um sistema educacional e corporativo que forma profissionais para cargos que provavelmente deixarão de existir — e não para capacidades que atravessam qualquer função. No Brasil, isso se agrava: convivemos com déficit histórico de qualificação, informalidade elevada e uma enorme desigualdade de acesso à requalificação.

Aqui entra o ponto mais desconfortável: o medo da tecnologia não é irracional. O medo é da transição. Medo de perder o emprego, de cair na informalidade, de não conseguir acompanhar o ritmo da mudança. Mas transformar esse medo em política pública ou estratégia empresarial defensiva costuma gerar exatamente o oposto do que se promete. Proteger empregos obsoletos não protege trabalhadores — apenas posterga o choque e amplia a desigualdade quando ele chega. Vale lembrar que o país manteve por muitos anos os cobradores de ônibus, ainda que a grande parte dos pagamentos já fosse feita de forma eletrônica.

A história econômica é clara: inovação gera crescimento, mas só quando acompanhada de três elementos que raramente caminham juntos no Brasil: competição real, para evitar concentração e ineficiência; investimento pesado e contínuo em educação e requalificação, especialmente em alfabetização em IA e habilidades humanas, e proteção social inteligente que ajude pessoas a atravessarem transições, e não a ficarem presas a estruturas falidas.

O Estado brasileiro precisa decidir se quer ser espectador ou arquiteto desse processo. Não se trata de ser “contra” ou “a favor” da tecnologia. Trata-se de criar regras, incentivos e redes de proteção que reduzam o custo humano da mudança. Sem isso, a destruição criativa vira apenas destruição — com poucos vencedores, muitos perdedores e um caldo perfeito para desconfiança, polarização e rejeição ao progresso.

Para as empresas, o recado é igualmente incômodo. Automatizar sem redesenhar funções, sem requalificar pessoas e sem repensar liderança é atalho para ganhos de curto prazo e problemas estruturais no médio prazo. O relatório mostra que organizações que tratam a IA como substituta de gente — e não como amplificadora do talento humano — tendem a recuar depois, recontratar e perder competitividade.

No fim, o futuro do trabalho não será vencido por quem adotar mais tecnologia, mas por quem combinar tecnologia com inteligência humana, coragem política e responsabilidade social. O Brasil ainda pode escolher como atravessar essa transição. Mas o tempo para fingir que ela não começou já acabou.