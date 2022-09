Paramore lança novo single e anuncia álbum para 2023; veja o clipe

Depois de cinco anos em pausa, a banda Paramore está de volta com novo single e anúncio de um álbum inédito para 2023.

A canção, chamada de "This is Why", teve seu clipe divulgado nesta quarta-feira, 28, e junto dele, a data de lançamento do álbum de mesmo nome — 10 de fevereiro de 2023 —, compartilhado pela gravadora Atlantic Records para a Variety.

Antes do lançamento do álbum "This is Why", a banda ainda lançará mais dois singles: "Leave the House" e "Tonight" em 2 de outubro e 3 de novembro, respectivamente.

"This Is Why' foi a última música que escrevemos para o álbum. Para ser honesta, eu estava tão cansada de escrever letras, mas Taylor convenceu Zac e eu que deveríamos trabalhar nessa última ideia. O que saiu disso foi a faixa-título de todo o álbum", diz a cantora Hayley Williams em comunicado.

Para ela, a música é um grande resumo de sobreviver ao ano de 2022.

"Ela resume a infinidade de emoções ridículas, a montanha-russa de estar vivo em 2022, tendo apenas sobrevivido nos últimos três ou quatro anos. Você pensaria que depois de uma pandemia global de proporções bíblicas e a destruição iminente de um planeta moribundo, que os humanos teriam achado dentro de si mesmos serem mais gentis ou mais empáticos?", pontua a artista.

Confira o clipe do single divulgado hoje:

Paramore retorna ao mercado de música indie

Com "This is Why" em produção, a banda alcança a marca de seis álbuns gravados em estúdio. O último, "After Laughter", foi divulgado em 2017 e iniciou o longo hiato da banda.

Em comunicado, Williams afirmou que o novo álbum ressalta o retorno da banda, após uma longa ruptura, à indústria da música. "Esta foi uma verdadeira ruptura de qualquer vida que eu tinha feito antes. Olhando para o nosso calendário para os próximos dois anos, sei que não estaria pronta para me devolver à banda, à música e à vida que tanto amo se não tivéssemos desistido voluntariamente por uma temporada", diz.

Ela acrescenta, inclusive, que a ruptura revelou o quanto a indústria da música pode ser cruel com os artistas e agradeceu aos fãs. "A indústria da música não é uma indústria que prioriza o ser humano. Não é nem mesmo uma indústria de música em primeiro lugar. Olha, nós nem vivemos em uma sociedade que prioriza o ser humano!", complementa a artista no texto. "Por tudo isso, em nome de todos nós, quero agradecer por ser tão amoroso e solidário conosco como humanos em primeiro lugar”, finaliza.

LEIA TAMBÉM:

Tudo o que sabemos sobre o Lollapalooza 2023; pré-venda começa em setembro

Paramore lança "Now", primeiro single do seu quarto álbum