'Pânico 7' ganha data de estreia nos cinemas e novo cartaz; saiba mais

A Paramount Pictures Brasil divulgou a data de estreia de “Pânico 7”. O filme chega aos cinemas brasileiros em 26 de fevereiro, com lançamento exclusivo nas salas. O estúdio também revelou um novo cartaz oficial da produção.

O passado nunca morre para Sidney Prescott. 🔪 Confira o novo cartaz de Pânico 7! O filme estreia dia 26 de fevereiro, somente nos cinemas. pic.twitter.com/p6SZw3B2Lb — Paramount Pictures Brasil (@ParamountBrasil) February 2, 2026

O longa marca o retorno de Neve Campbell como Sidney Prescott e traz outros nomes conhecidos da franquia criada por Wes Craven (1939-2015).

Além da data de estreia, a pré-venda de ingressos também já tem início definido. De acordo com a Ingresso.com, as vendas começam às 0h01 (horário de Brasília) da próxima segunda-feira, 9.

Quando estreia 'Pânico 7' nos cinemas?

"Pânico 7" estreia em 26 de fevereiro de 2026, exclusivamente nos cinemas brasileiros.

Qual é a história de 'Pânico 7'?

Na trama, um novo Ghostface surge na cidade onde Sidney Prescott reconstruiu sua vida. Com a volta do assassino mascarado, os medos do passado reaparecem, e a filha de Sidney se torna o próximo alvo.

Determinada a proteger a família, a personagem terá de enfrentar os horrores ligados à sua história para tentar encerrar o massacre.

Além de Neve Campbell, o elenco inclui retornos como Courteney Cox (Gale Weathers), Matthew Lillard (Stu Macher), Scott Foley (Roman Bridger) e David Arquette (Dewey Riley). Também voltam Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding, que interpretam os gêmeos Mindy e Chad Meeks-Martin.

Entre as novidades, estão Joel McHale como Mark Evans, marido de Sidney, e Isabel May, escolhida para viver a filha da protagonista. O filme ainda contará com Mckenna Grace, Celeste O’Connor, Asa Germann, Sam Rechner, Mark Consuelos e Anna Camp, em papéis não revelados.

"Pânico 7" é dirigido por Kevin Williamson e tem roteiro assinado por James Vanderbilt e Guy Busick, autores de "Pânico 5" (2022) e "Pânico 6" (2023).