BBB 26: tudo o que rolou no Sincerão dessa segunda-feira

O sexto Sincerão do BBB 26, que aconteceu nessa segunda-feira, 23, trouxe uma nova dinâmica que colocou ainda mais pressão nos confinados. Os brothers tiveram que montar uma escala de prioridade, do mais importante para o mais indiferente, além de quatro na "zona do vômito", ou seja, que são considerado os piores jogadores.

A dinâmica, no ao vivo, contou com a participação de Jonas, Chaiany, Maxiane, Milena, Alberto e Jordana.

Veja como foi

Jonas

Escala de prioridade:

Alberto

Marciele

Maxiane

Gabriela

Solange

Chaiany

Breno

Samira

Leandro

Área do vômito:

Ana Paula

Milena

Juliano

Babu

Chaiany

Escala de prioridade:

Gabriela

Babu Santana

Solange Couto

Leandro

Juliano Floss

Breno

Alberto

Jordana

Maxiane

Marciele

Área do vômito:

Ana Paula

Milena

Samira

Jonas

Maxiane

Escala de prioridade:

Marciele

Jordana

Alberto

Jonas

Gabriela

Breno

Juliano

Babu

Leandro

Solange

Área do vômito:

Milena

Ana Paula

Samira

Chaiany

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Milena

Escala de prioridade:

Ana Paula

Samira

Juliano

Leandro

Breno

Solange

Babu Santana

Marciele

Gabriela

Maxiane

Área do vômito:

Alberto

Chaiany

Jordana

Jonas

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Alberto Cowboy

Escala de prioridade:

Jonas

Jordana

Maxiane

Marciele

Gabriela

Solange

Babu

Breno

Leandro

Área do vômito:

Ana Paula

Samira

Juliano

Milena

Jordana

Maxiane

Marciele

Alberto

Alberto Jonas

Gabriela

Juliano

Samira

Breno

Ana Paula

Leandro

Área do vômito:

Milena

Babu

Solange

Chaiany

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.