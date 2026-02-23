Pop

BBB 26: tudo o que rolou no Sincerão dessa segunda-feira

Brothers tiveram que fazer uma escala de prioridade e classificar os quatro piores jogadores na 'zona do vômito'

BBB 26: Dinâmica dessa segunda-feira mexeu com os ânimos da casa (Globo/Paulo Belote/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 23h34.

O sexto Sincerão do BBB 26, que aconteceu nessa segunda-feira, 23, trouxe uma nova dinâmica que colocou ainda mais pressão nos confinados. Os brothers tiveram que montar uma escala de prioridade, do mais importante para o mais indiferente, além de quatro na "zona do vômito", ou seja, que são considerado os piores jogadores.

A dinâmica, no ao vivo, contou com a participação de Jonas, Chaiany, Maxiane, Milena, Alberto e Jordana.

Veja como foi

Jonas

Escala de prioridade:

  • Alberto
  • Marciele
  • Maxiane
  • Gabriela
  • Solange
  • Chaiany
  • Breno
  • Samira
  • Leandro

Área do vômito:

  • Ana Paula
  • Milena
  • Juliano
  • Babu

Chaiany

Escala de prioridade:

  • Gabriela
  • Babu Santana
  • Solange Couto
  • Leandro
  • Juliano Floss
  • Breno
  • Alberto
  • Jordana
  • Maxiane
  • Marciele

Área do vômito:

  • Ana Paula
  • Milena
  • Samira
  • Jonas

 

Maxiane

Escala de prioridade:

  • Marciele
  • Jordana
  • Alberto
  • Jonas
  • Gabriela
  • Breno
  • Juliano
  • Babu
  • Leandro
  • Solange

Área do vômito:

  • Milena
  • Ana Paula
  • Samira
  • Chaiany

 

Milena

Escala de prioridade:

  • Ana Paula
  • Samira
  • Juliano
  • Leandro
  • Breno
  • Solange
  • Babu Santana
  • Marciele
  • Gabriela
  • Maxiane

Área do vômito:

  • Alberto
  • Chaiany
  • Jordana
  • Jonas

 

Alberto Cowboy

Escala de prioridade:

  • Jonas
  • Jordana
  • Maxiane
  • Marciele
  • Gabriela
  • Solange
  • Babu
  • Breno
  • Leandro

Área do vômito:

  • Ana Paula
  • Samira
  • Juliano
  • Milena

Jordana

  • Maxiane
  • Marciele
    Alberto
  • Jonas
  • Gabriela
  • Juliano
  • Samira
  • Breno
  • Ana Paula
  • Leandro

Área do vômito:

  • Milena
  • Babu
  • Solange
  • Chaiany

 

 

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

