Ariana Grande e Cynthia Erivo se reúnem para apresentação em Londres; veja vídeos

Ariana Grande está na reta final da sua turnê "The Eternal Sunshine". Por dez noites, a partir do dia 15 de agosto até 1 de setembro, a cantora se apresenta na O2 Arena em Londres.

Neste fim de semana, aconteceram as duas primeiras datas de apresentações da cantora na Inglaterra. No domingo, 16, Ariana preparou uma surpresa para os fãs presentes: a presença de Cynthia Erivo, sua coprotagonista de "Wicked".

O reencontro de Glinda e Elphaba

Ariana Grande e Cynthia Erivo, estrelas de "Wicked", se reuniram no palco da "The Eternal Sunshine Tour" em Londres para cantar "For Good" e "Get Happy/Happy Days Are Here Again".

Essa não é a primeira vez que a dupla apresenta o medley com duas das clássicas canções do Great American Songbook. Em novembro de 2025, Ariana e Cynthia cantaram o mesmo 'mix' em um especial de TV sobre o filme.

O mashup é uma homenagem à apresentação de Judy Garland e Barbra Streisand, que cantaram as duas músicas com harmonias entrelaçadas em um programa de televisão nos anos 1960.

Confira a performance completa de "For Good":

Full performance of Ariana Grande and Cynthia Erivo singing “For Good” pic.twitter.com/9UZnyz7ZSL — Wicked Updates 🧹 (@wicked_updates) August 16, 2026

Polêmicas na 'The Eternal Sunshine Tour'

Após a conclusão da "The Eternal Sunshine Tour" em setembro, Ariana Grande irá se afastar dos holofotes por algum tempo.

“Ela espera concluir a turnê e encerrá-la com chave de ouro, com saúde e felicidade, e, então, fazer uma pausa mais do que merecida do trabalho e das aparições públicas, que têm gerado um escrutínio público incessante e contínuo”, o representante de Ariana disse à revista People no início de agosto.

Junto com o anúncio de sua pausa, a equipe de Ariana também revelou que a cantora não irá participar da remontagem no West End de "Domingo no Parque com George", de Stephen Sondheim. Estava previsto que ela estrelasse o espetáculo ao lado de um de seus colegas de Wicked, Jonathan Bailey.

Nos últimos anos, Ariana tem enfrentado grandes críticas do público, principalmente durante a divulgação de "Wicked". Desde então, sua aparência tem sido alvo constante de comentários nas redes sociais.

No final de julho, o lançamento de seu oitavo álbum de estúdio, Petal, despertou novas preocupações sobre a magreza extrema de Ariana.

Confira a performance completa de 'Get Happy/Happy Days Are Here Again'