'Os Estranhos: Capítulo Final': filme de terror chega ao streaming nesta semana

"Os Estranhos: Capítulo Final" está chegando ao streaming. O terceiro filme da franquia de terror estreia no Prime Video neste sábado, 22 de agosto, colocando Maya novamente diante dos assassinos mascarados que transformaram sua vida em um pesadelo.

O longa é dirigido por Renny Harlin e tem Madelaine Petsch, Gabriel Basso e Ema Horvath no elenco. Com 1h31 de duração, o terror tem classificação indicativa para maiores de 18 anos no Brasil.

Qual é a trama da trilogia?

A nova trilogia de "Os Estranhos" começou com "Os Estranhos: Capítulo 1", lançado em 2024. A trama acompanha Maya e Ryan, um jovem casal que decide viajar pelo país em busca de um novo começo. Durante a viagem, os dois ficam presos em uma cidade isolada e passam a ser perseguidos por três assassinos mascarados conhecidos como Scarecrow, Pin-Up Girl e Dollface.

Em "Os Estranhos: Capítulo 2", lançado em 2025, Maya acorda em um hospital após os acontecimentos do primeiro filme. Ela descobre que Ryan desapareceu e decide procurá-lo, enquanto os assassinos voltam a persegui-la.

A sequência amplia a história de Maya e revela novos detalhes sobre os responsáveis pelo massacre. A protagonista passa a enfrentar os mascarados sozinha, enquanto tenta entender o que aconteceu com Ryan.

"Os Estranhos: Capítulo Final" dá continuidade direta à história de Maya e leva a personagem para o que é apresentado como o confronto final da trilogia.

Os outros dois filmes da trilogia também estão disponíveis no Prime Video, sendo o primeiro por meio de aluguel ou compra e o segundo disponível para os assinantes.