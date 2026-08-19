IA entrevista candidatos pelo WhatsApp e reduz em até 80% o tempo de contratação

O recrutamento e a seleção de profissionais, uma das etapas mais burocráticas do RH, começa a ser reorganizada pela Inteligência Artificial.

A Tria+, plataforma desenvolvida pela Kaspper, empresa de tecnologia do Grupo Accesstage, promete reduzir em até 80% o tempo gasto em processos seletivos ao automatizar a triagem inicial de candidatos por meio de agentes de IA.

A ferramenta conduz entrevistas diretamente pelo WhatsApp , avalia competências comportamentais, de aderência à vaga e de ajuste cultural, além das habilidades de comunicação de quem se candidata. Ao final, gera uma pontuação que serve de apoio à decisão dos recrutadores, mas não a substitui.

Como funciona a triagem por IA

Na prática, a empresa contratante cadastra-se na plataforma e recebe um QR Code para divulgação. O candidato acessado a entrevista pelo celular, responde às perguntas feitas pela IA e, a partir da avaliação, é ou não direcionado para a etapa seguinte com os recrutadores humanos.

O modelo nasce em um momento em que as equipes de RH lidam com dois desafios simultâneos: acelerar contratações e evitar a sobrecarga das estruturas próprias.

Para Kaspper, a automação da primeira etapa do funil é o caminho para equilibrar essas duas pressões sem abrir mão de critérios consistentes de avaliação.

“A Inteligência Artificial realiza a primeira etapa da seleção com critérios padronizados, enquanto a decisão final continua sendo totalmente humana”, diz Cibele Gomes, Head de Desenvolvimento da Kaspper.

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O que muda na rotina do recrutador

Segundo Cibele, o ganho não é apenas na velocidade, mas na realocação do tempo da equipe de RH. Com a triagem inicial automatizada, os recrutadores deixam de gastar horas em etapas operacionais e passam a concentrar esforço nos candidatos que já chegaram filtrados ao processo.

"O recrutador passa a dedicar seu tempo ao que realmente agrega valor ao negócio, ou seja, conhecer os candidatos finalistas, entender o potencial de cada um e tomar decisões mais assertivas", afirma a executiva.

A empresa também associa a padronização das entrevistas a um efeito colateral positivo: a redução de vieses inconscientes na primeira etapa da seleção, já que todos os candidatos passam pelos mesmos critérios de avaliação antes de chegar aos olhos humanos.

Segurança e o papel do RH na era da IA

A Kaspper afirma que a arquitetura da Tria+ foi construída com agentes especializados de IA e um sistema de segurança em múltiplas camadas, tendo em vista a proteção dos dados dos candidatos ao longo do processo.

Para Cibele, o avanço da automação no recrutamento não elimina a função do RH, mas redeenha suas prioridades. "Nosso objetivo não é ocupar o lugar do olhar humano, muito pelo contrário.

Queremos eliminar tarefas repetitivas para que os profissionais possam se dedicar mais tempo para as pessoas, para as estratégias de desenvolvimento e para a construção de equipes mais alinhadas aos objetivos do negócio", diz a executiva.

Nascida em 2018, a Kaspper atua como braço de tecnologia do Grupo Accesstage, especializada em soluções para gestão financeira e Open Finance. A combinação entre triagem automatizada e decisão humana resume a aposta da empresa: menos tempo perdido no operacional, mais tempo dedicado a quem já passou pelo primeiro filtro.

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