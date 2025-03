Oscar 2025: veja onde assistir aos filmes vencedores

O Oscar 2025 aconteceu neste domingo, 2 de março, encerrando a temporada de premiações nos Estados Unidos. Neste ano a premiação segue com 23 categorias e será realizada em Los Angeles (Califórnia, EUA).

Títulos como "O Brutalista", "Ainda Está Aqui”, "Conclave", "Emilia Pérez”, "A Substância", "Anora", "Um Completo Desconhecido" e "Wicked", estão entre os favoritos à premiação.

Muitos deles estão em cartaz nos cinemas brasileiros. No entanto, algumas obras indicados ao maior prêmio do cinema ainda não chegaram às salas de cinema do país ou às plataformas de streaming.

Confira abaixo onde assistir a todos os vencedores

*Em atualização.

Anora

"Anora", filme de Sean S. Baker, venceu na categoria de Melhor Roteiro Original. No momento, o longa-metragem está em cartaz nos cinemas.

Conclave

O filme dirigido por Edward Berger levou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. O longa-metragem está em cartaz nos cinemas brasileiros. Por enquanto, não há previsão de disponibilidade nas plataformas de streaming.

Wicked

Vencedor do Oscar de Melhor Figurino, "Wicked" está disponível nas plataformas de streaming Claro TV+, Apple TV+ e Prime Video.

A Verdadeira Dor

Kieran Culkin foi vencedor do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por "A Verdadeira Dor. O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros. Por enquanto, não há previsão de disponibilidade nas plataformas de streaming.

Flow

O filme de animação da Letônia levou o Oscar de Melhor Animação. Por enquanto, não há previsão de disponibilidade nas plataformas de streaming.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max.