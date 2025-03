Esquece o discurso! Fernanda Torres e Selton Mello levam superstição e homenagens ao Oscar 2025

Ao chegar no Dolby Theatre, em Los Angeles, para a cerimônia do Oscar 2025, Fernanda Torres surpreendeu ao revelar que não preparou discurso para uma possível vitória na categoria de Melhor Atriz. Em entrevista à GloboNews, ela explicou que seguiu um conselho de Robert De Niro: "Ele falou: 'Preparar discurso é a primeira coisa para não levar. Se preparou, não vai levar mesmo'".

A atriz, que concorre por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", confessou estar mais calma agora, embora tenha acordado ansiosa: "De manhã acordei com uma angústia ruim", disse em entrevista à Max no tapete vermelho.

Walter Salles, diretor do filme, fez coro com as expectativas contidas: "Não somos favoritos a absolutamente nada", afirmou. Com o que Torres concordou imediatamente: "É isso, Walter".

Para a grande noite, Fernanda escolheu um vestido preto da grife francesa Chanel com mangas longas, aplicações de brilhos e plumas. Segundo Antonio Frajado, stylist da atriz, a escolha de looks com cores sóbrias durante toda a divulgação do filme foi intencional: "A gente sempre desejou que a roupa não fosse maior do que o personagem da Eunice Paiva, e que não fosse maior até mesmo do que a grandiosidade do tema."

Selton Mello homenageia mãe e Rubens Paiva

Selton Mello chegou ao Dolby Theatre trazendo consigo uma tocante homenagem à sua mãe, Selva Mello, que faleceu em 2024. Em sua passagem pelo tapete vermelho, o ator fez questão de destacar um anel especial em seu dedo.

Em um vídeo compartilhado antes da premiação, explicou a escolha do acessório: "Esse anel era da minha mãe. Ela teve Alzheimer durante 12 anos, que é uma coisa que me comove demais nesse filme e também em um país sem memória."

O ator ressaltou que, embora seja uma peça sem grande valor monetário, o anel carrega um valor emocional inestimável. "Isso daqui é uma bijuteria. Minha mãe era uma mulher muito simples. É uma bijuteria baratinha, que ela comprou em algum lugar, sabe-se lá onde", comentou emocionado.

Para completar o visual - e as homenagens -, Selton incluiu um broche de flor preta em tributo a Rubens Paiva, personagem que interpretou em "Ainda Estou Aqui". "Eu tinha usado somente no Festival de Veneza e estou reutilizando agora. Essa flor é em homenagem ao Rubens", explicou.

"Ainda Estou Aqui" concorre em três categorias esta noite: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. A categoria de Melhor Atriz, na qual Fernanda Torres disputa com nomes como Demi Moore e Mikey Madison, deve ser uma das últimas a ser anunciada na cerimônia.