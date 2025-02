Oscar 2025: qual é o diretor mais premiado da história?

Em quase 100 anos do Oscar, mais prestigiado e importante prêmio do cinema, cerca de 80 diretores foram reconhecidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, subiram ao palco e receberam a cobiçada estatueta dourada.

Levar para casa um Oscar é, provavelmente, o sonho de todos os cineastas. Poucos profissionais foram contemplados com uma estatueta, no entanto. E menor ainda é o número daqueles que conseguiram mais de uma, a ponto de entrarem para a seleta lista dos diretores com mais Oscars na história da premiação.

Confira a lista dos diretores mais premiados do Oscar

John Ford - 4 vitórias

Famoso entre as décadas de 1930 e 1960, o cineasta John Ford (1894-1973) é o maior vencedor da categoria "Melhor Direção", com 4 estatuetas e 5 indicações ao Oscar.

Ele ganhou os prêmios pelos filmes "O Delator" (1936), "As Vinhas da Ira" (1941), "Como Era Verde o Meu Vale" (1942) e "Depois do Vendaval" (1953). O norte-americano recebeu também um quinto Oscar, mas na categoria "Melhor Filme", com o longa "Como Era Verde o Meu Vale" (1942).

Frank Capra - 3 vitórias

O diretor italiano Frank Capra (1897-1991) conquistou três estatuetas de "Melhor Direção". A primeira pelo filme "Aconteceu Naquela Noite" (1935) e as seguintes por "O Galante Mr.Deeds" (1937) e "Do Mundo Nada Se Leva" (1939).

No total, Capra foi indicado seis vezes ao Oscar. Por outro lado, ele também levou para casa estatuetas na categoria Melhor Filme, por "Aconteceu Naquela Noite" (1935) e "Do Mundo Nada Se Leva" (1939), e também por Melhor Documentário, por "Prelude to War" (1943).

William Wyler - 3 vitórias

O franco-americano William Wyler (1902-1981) recebeu três prêmios como melhor diretor pelos filmes "Rosa da Esperança" (1943), "Os Melhores Anos de Nossas Vidas" (1947) e "Ben-Hur" (1947). Embora não esteja na liderança do ranking, Wyler se destaca como um dos poucos cineastas com elevados números de indicações, sendo 12 no total.

Billy Wilder - 2 vitórias

Billy Wilder (1906-2002) foi indicado oito vezes ao prêmio de Melhor Direção no Oscar e venceu em duas por "Farrapo Humano" (1946) e "Se Meu Apartamento Falasse" (1961).

Woody Allen - 1 vitória

O cineasta de 88 anos conta com apenas uma vitória na categoria Melhor Direção, pelo filme "Noivo neurótico, noiva nervosa" (1978), considerado um dos longas mais icônicos do cinema clássico.

Por outro lado, ele é o diretor de cinema com maior número de indicações ao Oscar, somando 16 no total - 7 para Melhor Direção. O norte-americano também foi premiado três vezes na categoria Melhor Roteiro Original.

Quando ocorre o Oscar 2025?

A 97ª edição do Oscar acontece no dia 2 de março de 2024, domingo.