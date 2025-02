Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no Carnaval

Entre suspense e comédia, documentários e séries, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Max, estreia do documentário sobre Luigi Mangioni e o assassinato de Brian Thompson, CEO da United Healthcare. Já na Netflix, estreia da série de comédia A Dona da Bola, com Kate Hudson.

Luigi Mangione: O Assassino do CEO (Max)

Com uma hora de duração, o documentário aprofunda nas perguntas que cercam o caso e nas razões que poderiam levar alguém como Luigi Mangione, vindo de uma vida privilegiada, a supostamente cometer um crime tão brutal, o assassinato do CEO da United Healthcare. Conduzida pelo apresentador e produtor executivo Dan Abrams, ao lado de especialistas, pessoas da indústria e fontes próximas a Mangione, a produção investiga o estado mental do suposto assassino e teorias ao redor dos eventos que levaram à sua prisão.

Na manhã de 4 de dezembro de 2024, Brian Thompson, CEO da United Healthcare, foi fatalmente baleado em frente a um hotel em Manhattan, enquanto se dirigia a uma conferência. O ataque violento e, até então, aleatório chocou o mundo e desencadeou uma intensa caçada policial para identificar e capturar o assassino. No dia 9 de dezembro, o suposto responsável, Luigi Mangione, de 26 anos, foi capturado em Altoona, Pensilvânia, em uma operação conjunta da polícia de Nova York e do FBI. No entanto, à medida que novos detalhes surgem após sua prisão – incluindo a descoberta de um manifesto –, as dúvidas sobre o caso só aumentam.

Homicídio nos EUA: Gabby Petito (Netflix)

Em agosto de 2021, Gabby Petito, de 22 anos, foi assassinada pelo noivo, Brian Laundrie, durante uma viagem de carro de quatro meses pelos Estados Unidos, em que o casal registrava a vida "na estrada" nas redes sociais. Dois meses depois, Laundrie foi encontrado morto, com um tiro que ele mesmo disparou, e seus pais foram acusados de ajudar a encobrir o assassinato. A série acompanha os últimos dias de Gabby e Brian juntos, mostrando a trágica realidade por trás da vida que parecia perfeita no Instagram e revelando momentos dolorosos, em que a história do casal poderia ter tomado um rumo diferente.

A Dona da Bola (Netflix)

Depois que um escândalo obriga seu irmão a abandonar o cargo, Isla Gordon (Kate Hudson) assume a presidência do Los Angeles Waves, um dos times mais reconhecidos do basquete profissional, além de ser a empresa da família. Ambiciosa e muitas vezes subestimada, Isla terá que provar aos irmãos, à diretoria e à comunidade esportiva que foi a escolha certa para o cargo.

Quadra de Ouro (Netflix)

Pela primeira vez na história, grandes equipes do basquete masculino deram acesso a seus bastidores nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Quadra de Ouro apresenta uma visão sem filtros das equipes dos EUA, França, Sérvia e Canadá enquanto se preparam para disputar a medalha de ouro em Paris. O basquete internacional conseguiu alcançar o nível dos EUA, deixando a competição mais acirrada do que nunca.

Superfície (Apple TV+)

A segunda temporada acompanha Sophie (Gugu Mbatha-Raw) em sua jornada até Londres, sua cidade natal, para desvendar os mistérios de seu passado. Após sofrer uma lesão que lhe tirou a memória, ela segue as poucas pistas que possui, utilizando seus vários recursos, obtidos de forma duvidosa, para se infiltrar na sociedade britânica de elite e descobrir uma possível ligação com uma bela herdeira. Porém, tudo muda quando um jornalista a contacta inesperadamente, e Sophie percebe que ambos estavam investigando juntos um escândalo chocante envolvendo as pessoas perigosas das quais ela agora se tornou próxima.