Oscar 2022: Beyoncé e Billie Eilish irão se apresentar na premiação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood confirmou nesta quinta-feira, 24, que Beyoncé e Billie Eilish irão se apresentar na cerimônia do Oscar 2022, no próximo domingo, 27.

O evento é considerado o de mais prestígio da temporada de premiações, além de ser responsável por concluir o ano anterior para os grandes longa-metragens.

Segundo a programação divulgada, Beyoncé vai cantar a faixa “Be Alive”, tema do longa “King Richard: Criando Campeãs”, que foi indicado para 5 categorias do prêmio. Já Billie Eilish e Finneas vão cantar a faixa "No Time do Die", do filme 007 - Sem Tempo para Morrer. Também vão se apresenta Reba McEntire (“Somehow You Do”, de Four Good Days) e Sebastián Yatra, (“Dos Oruguitas”, de Encanto).