Oscar nos streamings: veja onde assistir aos filmes indicados em 2022

Mais um Oscar, mais um ano e os filmes originais dos streamings saem na frente das produções dos tradicionais estúdios de Hollywood. Na manhã desta terça-feira, a Academia da premiação mais famosa do cinema anunciou suas indicações para 2022. Resultado: só com o filme Ataques de Cães, a Netflix conseguiu 12 indicações, mais do que qualquer outra produtora.

Além da Netflix, outras plataformas como Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ e Apple TV+ também emplacaram títulos no caldo do Oscar 2022.

Entre os indicados a Melhor Filme, categoria mais importante do Oscar, estão: Ataque de Cães (12 indicações); Duna (dez indicações); Belfast (sete indicações); Amor, Sublime Amor (sete indicações); King Richard: Criando Campeãs (seis indicações); Drive My Car (quatro indicações); Beco do Pesadelo (quatro indicações); Não Olhe Para Cima (quatro indicações); Licorice Pizza (três indicações); e Coda, no ritmo do coração (três indicações). FILMES INDICADOS NA NETFLIX

Ataque de Cães

Não Olhe Para Cima

A Filha Perdida

Tick, Tick... Boom!

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

A Mão de Deus

Mães Paralelas