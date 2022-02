Oscar 2022 anuncia indicados da premiação; veja lista

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou na manhã desta terça-feira, 8, a lista dos filmes indicados ao Oscar 2022. Os atores Tracee Ellis Ross e Leslie Jordan comandaram o anuncio dos indicados em transmissão ao vivo no canal oficial da Academia no Youtube.

O evento é considerado o de mais prestígio da temporada de premiações, além de ser responsável por concluir o ano anterior para os grandes longa-metragens.

A cerimônia do Oscar 2022, que será a 94ª edição da premiação, está marcada para o dia 27 de março no tradicional Dolby Theatre, na Califórnia. A premiação terá um apresentador, algo que não acontece desde 2018.

São elegíveis ao Oscar 2022 filmes lançados entre 1º de março e 31 de dezembro de 2021. Nenhum filme brasileiro marcou presença entre os indicados.

Entre os destaques, o filme "Ataque dos cães", da Netflix, lidera a lista com 12 indicações, seguido de Duna com 10. E o longa "Flee" se tornou o primeiro filme da história indicado a melhor filme estrangeiro, melhor documentário e melhor animação no mesmo ano.

Confira a lista de indicados ao Oscar 2022:

Melhor Filme

Belfast

Coda

Não olhe para cima

Drive My Car

Duna

Ataque dos Cães

King Richard: Criando Campeãs

Amor, Sublime Amor

Licorice Pizza

Beco do Pesadelo

Melhor Direção

Kennet Branagh - Belfast

Ryusyke Hamaguchi - Drive my car

Jane Campion - Ataque dos cães

Steven Spielberg - Amor, sublime amor

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Melhor Ator

Javier Bardem - Apresentando os Ricardos

Will Smith - King Richard

Benedict Cumberbatch - Ataque dos Cães

Denzel Washington - A Tragédia de Macbeth

Andrew Garfield - Tick, Tick... Boom!

Melhor Atriz

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman - A Filha Perdida

Nicole Kidman - Apresentando os Ricardos

Penélope Cruz - Parallel Mothers

Kristen Stewart - Spencer

Melhor Ator Coadjuvante

Ciarán Hinds - Belfast

Troy Kotsur - CODA

Jesse Plemons - Ataque dos Cães

J.K Simmons - Apresentando os Ricardos

Kodi Smit-McPhee - Ataque dos Cães

Melhor Atriz Coadjuvante

Jessie Buckley - A Filha Perdida

Ariana DeBose - Amor, Sublime Amor

Kirsten Dunst - Ataque dos Cães

Aunjanye Ellis - King Richard: Criando Campeãs

King Richard: Criando Campeãs Judi Dench - Belfast

Melhor Filme Estrangeiro

Drive My Car

Flee

A Mão de Deus

A Felicidade das Pequenas Coisas

A Pior Pessoa do Mundo

Melhor Filme de Animação

Encanto

Flee

Luca

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Raya e o Último Dragão

Melhor Documentário

Acension

Attica

Flee

Summer of soul

Writing with fire

Melhor Roteiro Adaptado

CODA

Drive My Car

Duna

A Filha Perdida

Ataque dos Cães

Melhor Roteiro Original

Não Olhe para Cima

Belfast

King Richard: Criando Campeãs

Licorice Pizza

A Pior Pessoa do Mundo

Melhor Fotografia

Duna

Ataque dos cães

Beco do pesadelo

A tragédia de Macbeth

Amor, sublime amor

Melhor Trilha Sonora Original

Não Olhe para Cima

Duna

Encanto

Mães Paralelas

Ataque dos Cães

Melhor Canção Original

Be Live - King Richard: criando campeãs

Dos Oruguitas - Encanto

Down To Joy - Belast

No time to die - Sem tempo para morrer

Somehow you do -Four good days

Melhor edição

Não olhe para cima

Duna

King Richard: criando campeãs

Ataque dos cães

Tick, tick... boom!

Melhor Design de Produção

Duna

Ataque dos cães

O beco do pesadelo

A tragédia de Macbeth

Amor, sublime amor

Melhor Figurino

Cruella

Cyrano

Duna

O Beco do Pesadelo

Amor, Sublime Amor

Melhor Maquiagem e Cabelo

Coming 2 America

Cruella

Duna

The eyes of Tammy Faye

Casa Gucci

Melhor Curta-Metragem (animação)

Affairs Of The Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Melhor Curta-Metragem (live action)

The Dress

Ala Kachuu - Take and Run

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Audible

The Queen of basketball

Lead me home

Three songs for benazi

When we were bullies

Efeitos Visuais