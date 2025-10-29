Lançamentos da Netflix em novembro de 2025: veja os filmes e as séries

Netflix: o que chega ao streaming em novembro de 2025? (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18h08.
Novembro chega à Netflix com uma programação cheia de grandes estreias, desde novas temporadas de séries já consolidadas a filmes e documentários na mira do Oscar de 2026.
Entre os destaques do mês, estão a aguardada Stranger Things 5: Parte 1, que dá início à despedida de uma das séries mais populares da plataforma, e a continuação de Round 6: O Desafio, que leva a emoção e o perigo da série para o mundo real.
O mês de novembro também traz duas aguardadas estreias de filmes de ficção. Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro, estreou no Festival de Cinema de Veneza e está cotado para diversas estatuetas do Oscar de 2026. O Filho de Mil Homens, adaptação do livro de mesmo nome de Valter Hugo Mãe com Rodrigo Santoro, teve estreia mundial na 49ª Mostra de Cinema de São Paulo e chega à plataforma de streaming neste mês.
Confira abaixo a programação completa: