Lançamentos da Netflix em novembro de 2025: veja os filmes e as séries

Novembro chega à Netflix com uma programação cheia de grandes estreias, desde novas temporadas de séries já consolidadas a filmes e documentários na mira do Oscar de 2026.

Entre os destaques do mês, estão a aguardada Stranger Things 5: Parte 1, que dá início à despedida de uma das séries mais populares da plataforma, e a continuação de Round 6: O Desafio, que leva a emoção e o perigo da série para o mundo real.

O mês de novembro também traz duas aguardadas estreias de filmes de ficção. Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro, estreou no Festival de Cinema de Veneza e está cotado para diversas estatuetas do Oscar de 2026. O Filho de Mil Homens, adaptação do livro de mesmo nome de Valter Hugo Mãe com Rodrigo Santoro, teve estreia mundial na 49ª Mostra de Cinema de São Paulo e chega à plataforma de streaming neste mês.

Confira abaixo a programação completa:

O que entra em cartaz na Netflix em novembro de 2025?

Séries que entram na Netflix em novembro de 2025

Round 6: O Desafio: Temporada 2 | 06/11/2025

| 06/11/2025 O Monstro em Mim | 13/11/2025

| 13/11/2025 Stranger Things 5: Parte 1 | 26/11/2025

Filmes que entram na Netflix em novembro de 2025

Shrek | 01/11/2025

| 01/11/2025 Shrek 2 | 01/11/2025

| 01/11/2025 Shrek Terceiro | 01/11/2025

| 01/11/2025 O Último Mestre do Ar | 03/11/2025

| 03/11/2025 A Melhor Mãe do Mundo | 05/11/2025

| 05/11/2025 Nasce Uma Estrela | 07/11/2025

| 07/11/2025 Frankenstein | 07/11/2025

| 07/11/2025 O Filho de Mil Homens | 19/11/2025

Netflix ao vivo

Jake Paul vs. Tank Davis | 14/11/2025

Documentários

Caso Eloá: Refém ao Vivo | 12/11/2025

Conteúdo Infantil e Família

Nos Seus Sonhos | 14/11/2025

Anime