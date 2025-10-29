Casual

Lançamentos da Netflix em novembro de 2025: veja os filmes e as séries

Entre os destaques estão a última temporada de 'Stranger Things', o longa 'Frankenstein' de Guillermo del Toro e 'O Filho de Mil Homens', com Rodrigo Santoro

Netflix: o que chega ao streaming em novembro de 2025? (Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18h08.

Novembro chega à Netflix com uma programação cheia de grandes estreias, desde novas temporadas de séries já consolidadas a filmes e documentários na mira do Oscar de 2026.

Entre os destaques do mês, estão a aguardada Stranger Things 5: Parte 1, que dá início à despedida de uma das séries mais populares da plataforma, e a continuação de Round 6: O Desafio, que leva a emoção e o perigo da série para o mundo real.

O mês de novembro também traz duas aguardadas estreias de filmes de ficção. Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro, estreou no Festival de Cinema de Veneza e está cotado para diversas estatuetas do Oscar de 2026. O Filho de Mil Homensadaptação do livro de mesmo nome de Valter Hugo Mãe com Rodrigo Santoro, teve estreia mundial na 49ª Mostra de Cinema de São Paulo e chega à plataforma de streaming neste mês.

Confira abaixo a programação completa:

O que entra em cartaz na Netflix em novembro de 2025?

yt thumbnail

Séries que entram na Netflix em novembro de 2025

  • Round 6: O Desafio: Temporada 2 | 06/11/2025
  • O Monstro em Mim | 13/11/2025
  • Stranger Things 5: Parte 1 | 26/11/2025
yt thumbnail

Filmes que entram na Netflix em novembro de 2025

  • Shrek | 01/11/2025
  • Shrek 2 | 01/11/2025
  • Shrek Terceiro | 01/11/2025
  • O Último Mestre do Ar | 03/11/2025
  • A Melhor Mãe do Mundo | 05/11/2025
  • Nasce Uma Estrela | 07/11/2025
  • Frankenstein | 07/11/2025
  • O Filho de Mil Homens | 19/11/2025
yt thumbnail

Netflix ao vivo

  • Jake Paul vs. Tank Davis | 14/11/2025
yt thumbnail

Documentários

  • Caso Eloá: Refém ao Vivo | 12/11/2025

Conteúdo Infantil e Família

  • Nos Seus Sonhos | 14/11/2025

Anime

  • ONE PIECE: Zou | 01/11/2025
  • ONE PIECE: Whole Cake Island | 01/11/2025
