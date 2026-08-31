'Dias de Trovão 2': tudo que sabemos sobre o novo filme de Tom Cruise e Anne Hathaway

Quase 40 anos depois do lançamento de "Dias de Trovão", Tom Cruise reprisará o papel de Cole Trickle em uma sequência que terá Anne Hathaway como protagonista ao seu lado.

A sequência será lançada pela Paramount Pictures em 2 de junho de 2028, quase quatro décadas depois do longa original, dirigido por Tony Scott.

O anúncio foi feito pelo próprio Tom Cruise no último sábado, 29, que publicou uma imagem ao lado de Hathaway em um autódromo da NASCAR. Os dois aparecem diante de um carro de corrida com a identidade visual de "Dias de Trovão 2".

Tom Cruise volta como Cole Trickle

Cruise retomará um dos personagens marcantes de sua carreira. Cole Trickle é um piloto determinado que se aventura no competitivo universo da NASCAR e busca conquistar seu espaço nas pistas.

No filme de 1990, o personagem é recrutado para uma nova equipe pelo lendário piloto aposentado Harry Hogge, interpretado por Robert Duvall. A produção também contou com Nicole Kidman, Randy Quaid e John C. Reilly no elenco.

A continuação ainda mantém os detalhes da história sob sigilo.

Anne Hathaway terá personagem inédita

Anne Hathaway será uma das grandes novidades de "Dias de Trovão 2". A atriz interpretará uma engenheira e proprietária de uma equipe de automobilismo.

A personagem será inédita e terá uma ligação direta com o universo das corridas. A relação entre ela e Cole Trickle ainda não foi revelada, deixando em aberto como os dois protagonistas vão se encontrar dentro da história.

O projeto também marca a primeira parceria de Cruise e Hathaway nas telas.

Jonathan Levine assume a direção

A direção ficará com Jonathan Levine, cineasta responsável por filmes como "Meu Namorado é um Zumbi", "50/50" e "Casal Improvável".

O roteiro será escrito por Will Staples, enquanto Tom Cruise também participa da produção ao lado de Jerry Bruckheimer e Tommy Harper. Bruckheimer, inclusive, esteve à frente da produção do filme original e de "Top Gun: Maverick".

Filme será exibido em IMAX

Segundo o estúdio, a nova produção está sendo planejada para uma experiência cinematográfica de grande escala. "Dias de Trovão 2" será filmado para telas IMAX e terá lançamento exclusivo nos cinemas. O longa também está previsto para chegar aos formatos Dolby Cinema e 4DX.

A estratégia coloca as corridas e a experiência das pistas no centro da proposta do filme, algo especialmente alinhado à presença de Cruise em produções que apostam em sequências de ação realizadas para a tela grande.

E Nicole Kidman?

Nicole Kidman estrelou o primeiro "Dias de Trovão", lançado em 1990, no papel da médica Claire Lewicki. O filme marcou o encontro da atriz com Tom Cruise, com quem ela se casou no mesmo ano.

Os dois voltaram a trabalhar juntos em "De Olhos Bem Fechados", de 1999, antes do fim do casamento entre os atores. Até o momento, não há informações sobre o retorno de Kidman à franquia.

Randy Quaid, que interpretou Tim Daland no filme original, defendeu publicamente a participação da atriz na sequência. Em uma publicação nas redes sociais, o ator pediu que Cruise trouxesse Kidman de volta para o novo longa.