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'Reacher': quando estreia o sexto episódio da 4ª temporada no Prime Video?

Nova temporada da série estrelada por Alan Ritchson adapta o 13º livro de Lee Child e segue com episódios semanais

'Reacher': sexto capítulo da quarta temporada chega ao Prime Video nesta semana; veja o horário de lançamento no Brasil (Reprodução/Prime Video)

'Reacher': sexto capítulo da quarta temporada chega ao Prime Video nesta semana; veja o horário de lançamento no Brasil (Reprodução/Prime Video)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 21h01.

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O sexto episódio da quarta temporada de "Reacher" estreia nesta quarta-feira, 2, no Prime Video. No Brasil, o capítulo estará disponível a partir das 4h, pelo horário de Brasília.

A temporada começou em 12 de agosto, com três episódios disponibilizados de uma vez. Desde então, a plataforma passou a lançar um novo capítulo por semana, sempre às quartas-feiras.

A quarta temporada terá oito episódios. Depois do sexto capítulo, ainda serão lançados o sétimo, em 9 de setembro, e o oitavo, que encerra a temporada, em 16 de setembro.

Qual é a trama da quarta temporada?

A nova fase acompanha Jack Reacher, interpretado por Alan Ritchson, após um encontro inesperado com um estranho no metrô. A situação coloca o protagonista no centro de uma trama envolvendo segredos de Estado e adversários ligados aos mais altos escalões do poder.

A história é baseada em "Amanhã Será Outro Dia", 13º livro da série literária de Lee Child. Na trama original, um encontro aparentemente casual no metrô desencadeia uma sequência de acontecimentos que coloca Reacher diante de uma conspiração perigosa.

Quem está no elenco?

Alan Ritchson retorna como Jack Reacher, protagonista e produtor executivo da série. A nova temporada também apresenta vários personagens inéditos. Sydelle Noel interpreta a detetive Tamara Green, enquanto Christopher Rodriguez-Marquette vive o policial Jacob Merrick.

Kevin Corrigan interpreta o detetive Docherty, parceiro de Tamara, e Kevin Weisman assume o papel do jornalista Russell Plum.

O núcleo político fica por conta de Marc Blucas como John Sampson e Kathleen Robertson como Elsbeth Sampson, esposa do congressista.

A produção ainda conta com Agnez Mo como Lila Hoth e Anggun como Amisha Hoth, mãe e filha que possuem uma ligação importante com a conspiração central.

Próximos episódios

Após o sexto capítulo, a programação da quarta temporada segue até meados de setembro. O calendário ficou assim:

Episódio 6: 2 de setembro;
Episódio 7: 9 de setembro;
Episódio 8: 16 de setembro.

Os cinco primeiros episódios da temporada, assim como as três temporadas anteriores, estão disponíveis no Amazon Prime Video.

5ª temporada já está confirmada

A história de Jack Reacher já tem futuro garantido. O Prime Video renovou "Reacher" para uma quinta temporada antes mesmo da estreia da quarta.

A próxima fase será baseada em "Make Me", outro livro de Lee Child. Jay Baruchel, que chegou a ser anunciado para a quarta temporada antes de deixar o elenco, também está previsto para retornar na quinta.

E o spin-off de Neagley?

O universo de "Reacher" também vai ganhar uma nova série. "Neagley" será protagonizada por Maria Sten, que retorna como Frances Neagley, antiga integrante da unidade militar de Reacher.

A série derivada terá oito episódios e chegará ao Prime Video após o encerramento da quarta temporada, com os capítulos liberados de uma vez.

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