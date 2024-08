Onde assistir 'Imaculada'? Filme chega ao streaming em setembro; veja data

Quem perdeu a oportunidade de assistir "Imaculada" nos cinemas poderá conferir o filme de terror em casa muito em breve. O longa, protagonizado por Sydney Sweeney, com direção de Michael Mohan, chega ao streaming no mês de setembro.

Com elenco composto por Álvaro Morte, Dora Romano, Benedetta Porcaroli, Giorgio Colangeli e Simona Tabasco, o filme conta a história de Cecilia (Sydney Sweeney), uma mulher religiosa que recebe uma oferta para um cargo em um convento na Itália. Por lá, ela passa por uma gravidez misteriosa e é atormentada por forças perversas dentro de um convento cheio de segredos terríveis.

"Imaculada" foi lançado no Brasil em 30 de maio, com distribuição da Diamond Films, e arrecadou US$ 23,2 milhões em bilheteria. O filme teve orçamento de US$ 9 milhões.

Onde assistir 'Imaculada' no streaming?

O filme chega à plataforma do Prime Video a partir do dia 13 de setembro, no catálogo comum e sem preço adicional.

Quem está no elenco de 'Imaculada'?

Além de Sydney Sweeney, compõem o elenco Álvaro Morte, Dora Romano, Benedetta Porcaroli, Giorgio Colangeli e Simona Tabasco. A direção é de Michael Mohan e o roteiro de Andrew Lobel.