2ª temporada de 'O Senhor do Anéis: Os Anéis de Poder' ganha novo trailer; saiba mais sobre a série

Os fãs das obras de J.R.R. Tolkien não precisam mais esperar, a 2ª temporada de "O Senhor do Anéis: Os Anéis de Poder" está chegando. Nesta quarta-feira, 14, a Amazon Prime Video divulgou o novo trailer da série spin-off da jornada entre homens, elfos e anões pelo controle da Terra Média.

A trama se passa milhares de anos antes das histórias de Bilbo e Frodo Bolseiro. A série, uma grande aposta da Amazon, busca trazer o prestígio da franquia dos cinemas para o streaming. A narrativa acompanha a criação dos poderosos anéis por Sauron, enquanto Galadriel tenta reunir aliados para enfrentar essa crescente ameaça.

O que esperar da nova temporada?

Na segunda temporada da série, Sauron retornou. Expulso por Galadriel, sem um exército ou aliado, o Lorde das Trevas em ascensão agora deve confiar em sua própria astúcia para reconstruir sua força e supervisionar a criação dos Anéis de Poder, o que lhe permitirá vincular todos os povos da Terra-média à sua vontade sinistra. Com base no escopo épico e na ambição da primeira temporada, a nova temporada mergulha até mesmo seus personagens mais amados e vulneráveis em uma maré crescente de escuridão, desafiando cada um a encontrar seu lugar em um mundo que está cada vez mais à beira da calamidade. À medida que as amizades se desgastam e os reinos começam a se fragmentar, as forças do bem — elfos e anões, orcs e homens, magos e pés-peludos — lutarão cada vez mais bravamente para manter o que mais importa para eles: uns aos outros.

Quando estreia a 2ª temporada de O Senhor dos Anéis?

Os novos episódios de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" serão lançados em 29 de agosto no Prime Video.

Veja o trailer a seguir