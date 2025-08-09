Comédia romântica: as melhores opções para assistir em 2025 (Sony/ A24/ Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 08h22.
Entre os gêneros do cinema que costumam fazer sucesso estão as comédias românticas, que, em geral, são uma ótima pedida para uma sexta-feira à noite ou fim de semana em casa. Em 2025, alguns filmes do tipo chegaram ao cinema no primeiro semestre — e já estão no streaming.
Se você é fã romance entre amigos, inimigos, na escola, na faculdade ou na vida, separamos uma lista com os 10 melhores filmes românticos para assistir em 2025, incluindo filmes antigos que chegaram ou mudaram de streaming neste ano. Confira:
Sinopse: Shaw, estudante de medicina de família rica, sempre guardou sentimentos secretos por Rule, um tatuador rebelde. Após uma noite impulsiva, eles enfrentam luto, expectativas familiares e medo de compromisso, testando se o amor entre mundos diferentes pode sobreviver.
Onde assistir: Prime Video
Sinopse: Em um futuro pós-apocalíptico, uma jovem embarca numa jornada para recuperar uma herança familiar e encontra seu amor verdadeiro, enfrentando desafios para salvar sua alma com poder do destino e da música.
Onde assistir: Disney+
Sinopse: Em uma jornada para realizar sonhos de adolescência, uma jovem desvenda segredos familiares, encontra o amor e redescobre suas raízes.
Onde assistir: Netflix
Sinopse: Triângulo amoroso envolvendo uma casamenteira, um garçom aspirante a ator e um milionário, com dúvidas e problemas impactando suas vidas e amor.
Onde assistir: Nos cinemas
Sinopse: Dois agentes em torres de vigilância em lados opostos de um desfiladeiro vasto se conectam à distância, enfrentando uma ameaça que testa sua força física e mental.
Onde assistir: Apple TV+
Sinopse: Após término, uma professora vai a Verona e compartilha uma villa com um inglês arrogante, vivenciando brigas que podem se transformar em amor na cidade do amor.
Onde assistir: Netflix
Sinopse: Bridget, agora mãe solteira e viúva, equilibra vida amorosa, trabalho e filhos enquanto volta a namorar incentivada por amigos e antigos amores.
Onde assistir: Apple TV e Prime Video
Sinopse: Filme nacional que explora relações e segredos em um grupo de amigos durante um jantar, revelando as complexidades do amor e da confiança.
Onde assistir: Netflix
Sinopse: Um vendedor carismático se apaixona por uma jovem com uma doença crônica, enfrentando juntos os desafios da vida e do amor.
Onde assistir: Netflix, Telecine
Sinopse: Um veterinário se apaixona por uma mulher com perda recente de memória de curto prazo e tenta conquistar seu amor todos os dias como se fosse a primeira vez.
Onde assistir: Netflix