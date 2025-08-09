Pop

Os 10 melhores filmes românticos para assistir em 2025

Entre romance entre amigos, inimigos, na escola, na faculdade ou na vida, esses são os melhores longas para conferir no streaming neste ano

Comédia romântica: as melhores opções para assistir em 2025 (Sony/ A24/ Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 08h22.

Entre os gêneros do cinema que costumam fazer sucesso estão as comédias românticas, que, em geral, são uma ótima pedida para uma sexta-feira à noite ou fim de semana em casa. Em 2025, alguns filmes do tipo chegaram ao cinema no primeiro semestre — e já estão no streaming. 

Se você é fã romance entre amigos, inimigos, na escola, na faculdade ou na vida, separamos uma lista com os 10 melhores filmes românticos para assistir em 2025, incluindo filmes antigos que chegaram ou mudaram de streaming neste ano. Confira:

Na Sua Pele (2025)

yt thumbnail

Sinopse: Shaw, estudante de medicina de família rica, sempre guardou sentimentos secretos por Rule, um tatuador rebelde. Após uma noite impulsiva, eles enfrentam luto, expectativas familiares e medo de compromisso, testando se o amor entre mundos diferentes pode sobreviver.

Onde assistir: Prime Video

O'Dessa (2025)

yt thumbnail

Sinopse: Em um futuro pós-apocalíptico, uma jovem embarca numa jornada para recuperar uma herança familiar e encontra seu amor verdadeiro, enfrentando desafios para salvar sua alma com poder do destino e da música.

Onde assistir: Disney+

A Lista da Minha Vida (2025)

yt thumbnail

Sinopse: Em uma jornada para realizar sonhos de adolescência, uma jovem desvenda segredos familiares, encontra o amor e redescobre suas raízes.

Onde assistir: Netflix

Amores Materialistas (2025)

yt thumbnail

Sinopse: Triângulo amoroso envolvendo uma casamenteira, um garçom aspirante a ator e um milionário, com dúvidas e problemas impactando suas vidas e amor.

Onde assistir: Nos cinemas

Entre Montanhas (2025)

yt thumbnail

Sinopse: Dois agentes em torres de vigilância em lados opostos de um desfiladeiro vasto se conectam à distância, enfrentando uma ameaça que testa sua força física e mental.

Onde assistir: Apple TV+

Amor em Verona (2022)

yt thumbnail

Sinopse: Após término, uma professora vai a Verona e compartilha uma villa com um inglês arrogante, vivenciando brigas que podem se transformar em amor na cidade do amor.

Onde assistir: Netflix

Bridget Jones: Louca Pelo Garoto (2025)

yt thumbnail

Sinopse: Bridget, agora mãe solteira e viúva, equilibra vida amorosa, trabalho e filhos enquanto volta a namorar incentivada por amigos e antigos amores.

Onde assistir: Apple TV e Prime Video

Perfeitos Desconhecidos (2025)

yt thumbnail

Sinopse: Filme nacional que explora relações e segredos em um grupo de amigos durante um jantar, revelando as complexidades do amor e da confiança.

Onde assistir: Netflix

Amor e Outras Drogas (2010)

yt thumbnail

Sinopse: Um vendedor carismático se apaixona por uma jovem com uma doença crônica, enfrentando juntos os desafios da vida e do amor.

Onde assistir: Netflix, Telecine

Como se Fosse a Primeira Vez (2004)

yt thumbnail

Sinopse: Um veterinário se apaixona por uma mulher com perda recente de memória de curto prazo e tenta conquistar seu amor todos os dias como se fosse a primeira vez.

Onde assistir: Netflix

