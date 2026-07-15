China terá primeira província com proibição de venda de carros a combustão até 2030

A província chinesa de Hainan reafirmou a meta de proibir a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis até 2030. O objetivo integra o 15º Plano Quinquenal para a Zona Nacional de Testes de Civilização Ecológica, publicado recentemente pelo governo provincial, que também prevê ampliar o uso de veículos de nova energia (NEVs) e fortalecer o Porto de Livre Comércio de Hainan como referência em transporte sustentável.

Hainan foi a primeira província da China a estabelecer um cronograma oficial para encerrar a comercialização de veículos a combustão. Em 2018, o governo anunciou a meta de utilizar apenas veículos de nova energia em toda a ilha até 2030. No ano seguinte, o Plano de Desenvolvimento de Veículos de Energia Limpa formalizou a proibição da venda desses veículos a partir daquele ano.

O novo plano mantém esse cronograma e estabelece que os veículos de nova energia representam 45% da frota da província até 2030, ante 23,75% registrados em 2025.

Entre as metas definidas para o fim da década estão:

● 100% dos novos veículos adquiridos ou substituídos pelos serviços públicos e operações sociais, exceto veículos de uso especial, deverão utilizar energia limpa;

● 100% dos novos veículos particulares deverão ser de nova energia;

● a proporção entre veículos elétricos e pontos de recarga deverá permanecer abaixo de 2,5 para 1;

● A província ampliará o uso de veículos movidos a célula de combustível de hidrogênio em caminhões pesados, logística da cadeia do frio e transporte público.

Segundo o Departamento Provincial de Indústria e Tecnologia da Informação, os veículos eletrificados responderam por 67,14% dos novos emplacamentos em Hainan em outubro de 2025. Na prática, dois em cada três veículos vendidos na província já utilizavam tecnologias de eletrificação.

A expansão da mobilidade elétrica acompanha o crescimento da geração de energia renovável. Até o fim de junho de 2026, Hainan somava 12,71 milhões de quilowatts de capacidade instalada em fontes renováveis, sendo 9,87 milhões de kW em energia solar, 2,37 milhões de kW em energia eólica e 470 mil kW em biomassa.

As fontes renováveis passaram a representar 50,1% da capacidade instalada de geração elétrica da província, tornando-se a principal base da matriz energética local.

Durante o 14º Plano Quinquenal, Hainan consolidou o projeto da chamada "Ilha de Energia Limpa", ampliando a participação das fontes renováveis na geração de eletricidade. A província também lidera a China na taxa de penetração de veículos de nova energia e ocupa a segunda posição nacional na participação desses veículos na frota total.