Os 5 melhores livros de Stephen King segundo o próprio Stephen King

Que Stephen King é considerado um dos maiores nomes da literatura na atualidade você já deve saber, mas o que será que o escritor Stephen King lê quando não está escrevendo? Para ser mais específico: quais são os melhores livros Stephen King segundo o próprio Stephen King?

Essa foi a pergunta que o apresentador do "The Late Show", Stephen Colbert, fez ao escritor durante uma entrevista sobre o lançamento de “Billy Summers", mais novo romance policial do autor. No livro, Billy é um assassino de aluguel profissional que quer largar o trabalho sujo, mas obviamente, cumprir esse desejo não é tão fácil assim. Segundo Stephen King, essa sua obra mais recente ocupa o quinto lugar na lista das novelas que ele mais gostou de ler e escrever.

Confira os 5 livros favoritos de Stephen King:

1º - Tipo de Sobrevivente

Sinopse original: escrito como o diário de um cirurgião desgraçado, Richard "Pine" Pinzetti, que, ao tentar contrabandear uma grande quantidade de heroína a bordo de um navio de cruzeiro , é abruptamente interrompido quando ocorre uma explosão no fundo do navio e rapidamente afunda. Depois de escapar por pouco do navio que está afundando, ao encontrar uma tempestade em seu bote salva-vidas vazio, Pine se encontra abandonado em uma pequena ilha no Pacífico com suprimentos muito limitados e sem comida.

2º - Misery: Louca Obsessão

Sinopse original: Paul Sheldon é um famoso escritor reconhecido pela série de best-sellers protagonizados por Misery Chastain. No dia em que termina de escrever um novo manuscrito, decide sair para comemorar, apesar da forte nevasca. Após derrapar e sofrer um grave acidente de carro, Paul é resgatado pela enfermeira aposentada Annie Wilkes, que surge em seu caminho. A simpática senhora é também uma leitora voraz que se autointitula a fã número um do autor. No entanto, o desfecho do último livro com a personagem Misery desperta na enfermeira seu lado mais sádico e psicótico. Profundamente abalada, Annie o isola em um quarto e inicia uma série de torturas e ameaças, que só chegará ao fim quando ele reescrever a narrativa com o final que ela considera apropriado. Ferido e debilitado, em Misery - Louca obsessão, Paul Sheldon terá que usar toda a criatividade para salvar a própria vida e, talvez, escapar deste pesadelo.

3º - Love: A História de Lisey

Sinopse original: dois anos após a morte do marido, Lisey Landon decide que é hora de colocar os papéis dele em ordem. Afinal, Scott Landon era um escritor de sucesso, e há diversas partes interessadas em qualquer trabalho inédito deixado por ele, embora ela esteja determinada a recusar qualquer oferta. Casados por vinte e cinco anos, os dois compartilhavam de uma intimidade profunda e muitas vezes assustadora. Logo no início do relacionamento, Lisey descobriu de onde Scott tirava suas ideias ― um lugar capaz de curá-lo ou devorá-lo, chamado Boo’ya Moon. Quando é contatada por Zack McCool, um homem desagradável que diz que ela deve entregar os manuscritos ou sofrer as consequências, chega a vez de Lisey encarar os demônios que assombravam Scott ― e que agora podem ajudar a protegê-la. Assim, o esforço de uma viúva para organizar o escritório de seu célebre marido se transforma em uma jornada quase fatal ao mundo sombrio que ele habitava.

4º - O Corpo

Sinopse original: é 1960 na cidade fictícia de Castle Rock, Maine. Ray Brower, um menino de uma cidade próxima, desapareceu, e Gordie Lachance, de 12 anos, e seus três amigos saíram em busca de seu corpo ao longo dos trilhos da ferrovia. Durante o curso de sua jornada, Gordie, Chris Chambers, Teddy Duchamp e Vern Tessio chegam a um acordo com a morte e as duras verdades de crescer em uma pequena cidade industrial que não oferece muito em termos de futuro.

5º - Billy summers

Sinopse original: Billy Summers é um homem em uma sala com uma arma. Ele é um assassino de aluguel e o melhor no ramo. Mas ele fará o trabalho apenas se o alvo for um cara realmente mau. E agora Billy quer sair. Mas primeiro há um último golpe. Billy está entre os melhores atiradores do mundo, um condecorado veterinário da guerra do Iraque, um Houdini quando se trata de desaparecer após o término do trabalho. Então, o que poderia dar errado?