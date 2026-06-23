Flip 2026: terá Zadie Smith, Cármen Lúcia e Drauzio Varella; veja a programação

A organização da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) apresentou nesta terça-feira, 23, a programação oficial da 24ª edição, que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de julho.

Em coletiva de imprensa realizada em São Paulo, a curadora e crítica literária Rita Palmeira revelou um ecossistema de 21 mesas literárias guiado por um conceito central: a ideia da "casa" e do país como territórios instáveis e políticos.

A poesia cerebral e de inspiração filosófica de Orides Fontela (1940-1998) é a grande homenageada do ano. Todos os títulos das 21 mesas foram extraídos de versos da autora, e a abertura na quarta-feira, 22, será dedicada a analisar seu legado com o crítico Augusto Massi e a poeta Marília Garcia.

O fio condutor da edição de 2026 é o deslocamento geográfico e existencial. Grande parte dos autores internacionais convidados não vive mais em suas terras natais — caso do argelino Kamel Daoud (vencedor do Prêmio Goncourt 2024), da franco-mauriciana Nathacha Appanah (vencedora do Femina 2025) e da congolesa Ève Guerra, todos radicados na França, além do guatemalteco Eduardo Halfon, residente em Berlim.

Veja os principais destaques da FLIP de 2026

Neste ano, a organização da feira literária traz como destaque autores como Zadie Smith, Cármen Lúcia, Drauzio Varella, Ana Paula Tavares e Milton Hatoum. Veja abaixo:

Zadie Smith: a aclamada escritora britânica, uma das vozes mais importantes da língua inglesa contemporânea, fará a sabatina principal no sábado à noite para discutir temas como colonialismo, imigração e racismo, além de seu romance mais recente, A Fraude ;

a aclamada escritora britânica, uma das vozes mais importantes da língua inglesa contemporânea, fará a sabatina principal no sábado à noite para discutir temas como colonialismo, imigração e racismo, além de seu romance mais recente, ; Ana Paula Tavares: a poeta, ensaísta e pesquisadora angolana, vencedora do Prêmio Camões, discutirá a trajetória de sua produção literária e as frentes de emancipação feminina;

a poeta, ensaísta e pesquisadora angolana, vencedora do Prêmio Camões, discutirá a trajetória de sua produção literária e as frentes de emancipação feminina; Cármen Lúcia: a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) participará da mesa "Estado de sítio, estado de sido, estase" na sexta-feira. O convite partiu do lançamento de seu novo livro, Pela mão do povo: democracia e voto no Brasil . A expectativa do público e do mercado é que a ministra aborde também os recentes julgamentos das tramas golpistas e sua atuação na corte;

a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) participará da mesa "Estado de sítio, estado de sido, estase" na sexta-feira. O convite partiu do lançamento de seu novo livro, . A expectativa do público e do mercado é que a ministra aborde também os recentes julgamentos das tramas golpistas e sua atuação na corte; Drauzio Varella: entre os veteranos nacionais, o médico Drauzio Varella divide mesa com a alemã Carmen Stephan para falar de medicina, literatura e experiências de quase morte por doenças tropicais.

entre os veteranos nacionais, o médico Drauzio Varella divide mesa com a alemã Carmen Stephan para falar de medicina, literatura e experiências de quase morte por doenças tropicais. Milton Hatoum: o autor se junta ao premiado Hisham Matar para debater como governos autoritários e ditaduras marcam os destinos familiares.

O centenário do contista Dalton Trevisan também será lembrado na quinta-feira com um espetáculo teatral inédito estrelado por Denise Stoklos e dirigido por Alessandra Maestrini.

Mudança na programação

Atenta à dinâmica do público e ao fluxo da cidade histórica, a organização da Flip promoveu uma reestruturação nos horários. Na sexta-feira e no sábado, as atividades da tenda principal se encerrarão mais cedo, com a última mesa agendada para as 19h. Em contrapartida, o domingo ganhou fôlego inédito e estenderá a programação até o fim da tarde. Os debates serão às 10h, 12h e 15h30.

Para além das 21 mesas oficiais, a Flip contará com 44 casas parceiras na programação paralela, um termômetro do engajamento de marcas e editoras independentes no evento.

Veja como comprar ingressos para a FLIP 2026

A venda dos ingressos começou nesta terça-feira, 23. Até as 17h de quinta-feira, 25, as compras são exclusivas e restritas para moradores de Paraty, pelo valor de R$ 39.

A abertura para o público geral ocorre na sexta-feira, 26, por meio do site oficial do evento. O primeiro lote trará valores populares de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Após o esgotamento desse lote inicial, os preços passam para R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia).