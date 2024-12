Os 10 filmes e séries mais assistidos em voos, segundo a Latam

O ano de 2024 foi marcado por estreias marcantes no cinema e no streaming. O consumo de filmes e séries não só foi cotidiano na vida das pessoas, como também acompanhante nas viagens de avião. É o que mostra o novo levantamento do grupo Latam, enviado com exclusividade à EXAME.

De acordo com o estudo, as sitcons e séries animadas foram as mais assistidas do ano na plataforma Latam Play, oferecida gratuitamente pela companhia durante o voo. Clássicos como "Friends" e "The Big Bang Theory" estão entre os preferidos.

Já para os filmes, a escolha foi mais centrada nas estreias do cinema em 2024 e 2023. Produções bilionárias em bilheteria, como "Divertida Mente 2" e "Barbie", foram os mais escolhidos em 2024.

Veja abaixo a lista de filmes e séries mais assistidos do ano durante o voo

Filmes

Divertida Mente 2 (50 mil acessos por mês pelo LATAM Play): Enquanto Riley tenta se adaptar à adolescência e às novas emoções, suas antigas emoções tentam se adaptar à possibilidade de serem substituídas. Um Lugar Silencioso: Dia Um (30 mil acessos por mês pelo LATAM Play): Uma mulher fica presa na cidade de Nova York durante os estágios iniciais de uma invasão por criaturas alienígenas com audição ultrassensível. Bad Boys: Até o Fim (30 mil acessos por mês pelo LATAM Play): Os Bad Boys favoritos do mundo estão de volta, mas desta vez com uma reviravolta: os melhores de Miami são agora os mais procurados. Planeta dos Macacos: O Reinado (29 mil acessos por mês pelo LATAM Play): Muitos anos após o reinado de César, um jovem macaco embarca em uma jornada que o levará a questionar tudo o que lhe foi ensinado sobre o passado e a fazer escolhas que definirão o futuro de macacos e humanos. Barbie (28 mil acessos por mês pelo LATAM Play): Viver na Terra da Barbie é ser um ser perfeito em um lugar perfeito. A menos que você tenha uma crise existencial completa. Ou que você seja um Ken.

Séries

Friends 5ª temporada (50 mil acessos por mês pelo LATAM Play): Uma das séries de maior sucesso da TV, Friends é uma comédia inteligente e divertida sobre um grupo de amigos que mora em Nova York. Bluey 2ª temporada (36 mil acessos por mês pelo LATAM Play): As aventuras da vida diária de um cachorro enquanto se diverte com a família e amigos em situações cotidianas. Peppa Pig 8ª temporada (20 mil acessos por mês pelo LATAM Play): Uma porquinha chamada Peppa e seu irmãozinho George viajam todos os dias com sua família e amigos. Family Guy 21ª temporada (17 mil acessos por mês pelo LATAM Play): As aventuras dos Griffin, uma família excêntrica que vive na Nova Inglaterra, liderada pelo pai Peter e pela mãe Lois. Big Bang Theory 3ª temporada (17 mil acessos por mês pelo LATAM Play): Combinando ciência e comédia com muita ousadia, esta série de sucesso acompanha dois amigos muito inteligentes que sabem tudo sobre física quântica – mas não entendem nada de relações humanas.

O LATAM Play oferece acesso gratuito a mais de 300 filmes e mil episódios de séries, com conteúdos de plataformas, como Disney+, Max e Paramount+, 1,5 mil músicas e conteúdos infantis e de leitura, além de transmissão ao vivo dos canais Globo, GloboNews, Multishow e Gloob (em voos nacionais no Brasil) para os passageiros Latam durante os voos. A plataforma está disponível acessando a rede LATAM Play via celular e escaneando o QR indicado na poltrona, ou pelo site play.latam.com nos voos a bordo de aeronaves da família Airbus A320, ou diretamente nas telas individuais das poltronas das aeronaves Boeing 787 e 777.