Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Os 10 bilionários que mais emitem CO2 com seus jatinhos

Dados de 2025/2026 apontam magnatas da tecnologia e do setor de cassinos como os maiores emissores individuais

Bill Gates: cofundador da Microsoft é um dos que mais polui (Patrick van Katwijk/Getty Images)

Bill Gates: cofundador da Microsoft é um dos que mais polui (Patrick van Katwijk/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 09h49.

O uso de jatos particulares por bilionários voltou a chamar atenção em 2025 e 2026 pelo volume concentrado de emissões de CO₂ associado a um grupo restrito de empresários. Dados recentes do site Celebrity Private Jet Tracker mostram que magnatas da tecnologia, do mercado financeiro e do setor de cassinos lideram o ranking de poluição gerada por voos privados.

O levantamento, baseado em registros consolidados de 2024 e atualizações de 2025/2026, aponta que poucos indivíduos respondem por milhares de toneladas de carbono por ano, resultado de deslocamentos frequentes e do uso de aeronaves de grande porte.

Quem lidera o ranking de emissões

No topo do levantamento aparece Eric Schmidt, ex-CEO do Google, com emissões estimadas em 10.017 toneladas métricas de CO₂ associadas ao uso de jatos privados.

Segundo os registros de voo analisados pelo tracker, o padrão de deslocamento do empresário em 2024 equivaleu a uma distância próxima de 24 voltas ao redor do planeta.

ESG deixa de ser discurso e vira teste de credibilidade das marcas, revela estudo

Na sequência surgem Bill Gates, com 6.290 toneladas, e Steve Wynn, fundador da Wynn Resorts, com 5.706 toneladas. Ambos mantêm rotinas de deslocamento frequentes entre múltiplas bases, incluindo viagens internacionais. No caso de Gates, o volume divulgado considera apenas uma de suas aeronaves, apesar de o bilionário possuir mais de um avião.

Top 10 bilionários emissores de CO₂

Considerando apenas bilionários e excluindo artistas e influenciadores, os maiores emissores individuais ligados à aviação privada em 2025/2026 são:

  1. Eric Schmidt (ex-Google): 10.017 t

  2. Bill Gates (Microsoft): 6.290 t

  3. Steve Wynn (Wynn Resorts): 5.706 t

  4. Elon Musk (Tesla, SpaceX, X): 5.400 t

  5. Steve Ballmer (ex-Microsoft): 5.087 t

  6. Michael Bloomberg (Bloomberg LP): 4.055 t

  7. Oprah Winfrey (Harpo): 3.859 t

  8. Jeff Bezos (Amazon): 2.908 t

  9. Larry Ellison (Oracle): 2.800 t

  10. Mark Zuckerberg (Meta): 2.500 t

Predomínio do setor de tecnologia

O ranking evidencia o peso do setor de tecnologia, responsável por seis das dez posições. Executivos ligados a empresas como Google, Microsoft, Tesla, Amazon, Oracle e Meta concentram parte relevante das emissões individuais associadas a voos privados.

Além da frequência elevada, o tipo de aeronave contribui para o impacto. Jatos executivos de longo alcance, usados para viagens intercontinentais, consomem grandes volumes de combustível, enquanto deslocamentos domésticos repetidos ampliam o total anual de emissões.

Compensação não reduz a emissão registrada

Alguns dos bilionários citados afirmam investir em projetos de compensação de carbono ou em tecnologias de captura direta de CO₂. Esses esforços, porém, não são considerados no ranking, que contabiliza apenas a emissão bruta estimada gerada pelos voos.

'A transição justa vai ser difícil e haverá perdedores', diz Mary Robinson

O Celebrity Private Jet Tracker deixa claro que o objetivo do levantamento é medir o impacto climático associado ao uso da aviação privada, independentemente de iniciativas posteriores de neutralização.

Como os dados são calculados

As estimativas são feitas a partir do rastreamento público de aeronaves por meio de transponders ADS-B, combinadas com dados técnicos sobre consumo médio de combustível por modelo de avião. A metodologia não mede emissões reais, mas fornece uma base comparativa amplamente utilizada em análises ambientais e acadêmicas.

Acompanhe tudo sobre:BilionáriosPoluição

Mais de Pop

Os 10 artistas que mais emitem CO2 com seus jatinhos particulares

As 10 pessoas que mais emitem CO2 com seus jatinhos (e Taylor Swift não está na lista)

O que é o caso Epstein?

'A Empregada': as principais diferenças entre o filme e o livro

Mais na Exame

Negócios

Causa da morte de Henrique Maderite é confirmada pela família

Pop

Os 10 artistas que mais emitem CO2 com seus jatinhos particulares

Brasil

Maioria acredita que voto faz diferença no futuro do país, diz estudo

Mercados

A visão apocalíptica do mercado sobre empresas de software na era da IA