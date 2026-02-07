Rumo ao trilhão: Elon Musk ganha cerca de R$ 751,3 bilhões em 40 dias

Para Elon Musk, 2026 começou em ritmo acelerado. Em menos de 40 dias, o empresário adicionou cerca de US$ 144 bilhões (aproximadamente R$ 751,3 bilhões na cotação atual) ao próprio patrimônio, um crescimento suficiente para criar — do zero — a fortuna de dezenas de bilionários listados pela Forbes.

O salto levou sua riqueza para US$ 844,8 bilhões na sexta-feira, 6, consolidando Musk como a pessoa mais rica do mundo e da história. Isso deixou o empresário a apenas US$ 156 bilhões da marca histórica de US$ 1 trilhão.

Segundo dados em tempo real da Forbes, a disparada recente foi impulsionada principalmente pela fusão da SpaceX com a xAI, além da valorização de seus ativos ligados a tecnologia, espaço e inteligência artificial, que passaram a concentrar a maior parte de sua fortuna.

SpaceX vira o centro da fortuna

A principal explicação para o avanço acelerado do patrimônio está na SpaceX, que passou a concentrar quase dois terços da riqueza total de Musk.

A empresa aeroespacial ganhou novo peso após a fusão com a xAI, operação que avaliou a estrutura combinada em cerca de US$ 1,25 trilhão, segundo documentos financeiros citados pela imprensa americana.

Com uma participação estimada entre 42% e 43%, a fatia de Musk na empresa combinada supera US$ 530 bilhões, alterando de forma estrutural a composição de sua fortuna.

Em documentos recentes, a própria Tesla reconheceu que a maior parte do patrimônio do CEO hoje vem de negócios fora da montadora de veículos elétricos.

Tesla perde protagonismo — mas segue relevante

Embora tenha deixado de ser o principal motor da riqueza de Musk, a Tesla ainda ocupa papel estratégico.

O empresário mantém entre 11% e 15% das ações da companhia, a depender da contabilização de opções, e os acionistas aprovaram no fim de 2025 um novo plano de remuneração que pode render até US$ 1 trilhão em ações ao longo da próxima década, condicionado a metas ambiciosas de valor de mercado e desempenho operacional.

O primeiro gatilho do pacote é uma capitalização de mercado de US$ 2 trilhões — cerca de US$ 460 bilhões acima do valor atual da empresa.

Caso seja atingido, Musk destravaria a primeira parcela do bônus, adicionando dezenas de bilhões ao seu patrimônio.

IA acelera — mas traz riscos regulatórios

A incorporação da xAI, responsável pelo modelo Grok, ampliou a exposição de Musk ao setor de inteligência artificial, hoje um dos principais vetores de valorização do mercado.

A empresa, porém, enfrenta investigações regulatórias em regiões como Europa, Austrália, Ásia e Califórnia, relacionadas ao uso indevido de imagens geradas por IA.

Mesmo com esses riscos, analistas avaliam que a fusão cria uma plataforma de escala suficiente para disputar espaço com Google, OpenAI e Anthropic, além de facilitar captação de recursos em volumes compatíveis com a corrida global por infraestrutura de IA.

IPO da SpaceX no radar

Musk já confirmou a intenção de levar a SpaceX à bolsa em 2026, movimento que pode ampliar a liquidez de sua participação e servir como novo catalisador de valorização.

A empresa já recebeu mais de US$ 20 bilhões em contratos com o governo americano, especialmente nas áreas de defesa, lançamentos espaciais e satélites.

Parte do mercado, no entanto, avalia que a combinação de empresa aeroespacial, contratante do Pentágono e desenvolvedora de IA pode gerar resistência entre investidores mais conservadores, apesar do potencial de crescimento.

Quando vem o primeiro trilhão?

Com US$ 844,8 bilhões em patrimônio, Musk está a cerca de US$ 156 bilhões de se tornar o primeiro trilionário da história, segundo a metodologia da Forbes, que combina ativos públicos, avaliações privadas, bens pessoais conhecidos e dedução de dívidas.

Isso significa que, em média, o empresário adicionou US$ 3,6 bilhões por dia ao patrimônio no início de 2026. Mantido esse ritmo — algo raro, mas não inédito em sua trajetória — a marca de US$ 1 trilhão deixa de ser especulação distante e passa a ser uma questão de tempo e mercado.

O que fica claro é que, em 2026, a fortuna de Musk não cresce em passos. Cresce em saltos. E parece à prova da gravidade.