Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Rumo ao trilhão: Elon Musk ganha cerca de R$ 751,3 bilhões em 40 dias

Fusão entre SpaceX e xAI impulsiona fortuna do empresário, que soma US$ 144 bilhões em menos de 40 dias

Elon Musk: fundador da SpaceX já é o mais rico da história (Michael M. Santiago/Getty Images)

Elon Musk: fundador da SpaceX já é o mais rico da história (Michael M. Santiago/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12h01.

Para Elon Musk, 2026 começou em ritmo acelerado. Em menos de 40 dias, o empresário adicionou cerca de US$ 144 bilhões (aproximadamente R$ 751,3 bilhões na cotação atual) ao próprio patrimônio, um crescimento suficiente para criar — do zero — a fortuna de dezenas de bilionários listados pela Forbes.

O salto levou sua riqueza para US$ 844,8 bilhões na sexta-feira, 6, consolidando Musk como a pessoa mais rica do mundo e da história. Isso deixou o empresário a apenas US$ 156 bilhões da marca histórica de US$ 1 trilhão.

Segundo dados em tempo real da Forbes, a disparada recente foi impulsionada principalmente pela fusão da SpaceX com a xAI, além da valorização de seus ativos ligados a tecnologia, espaço e inteligência artificial, que passaram a concentrar a maior parte de sua fortuna.

SpaceX vira o centro da fortuna

A principal explicação para o avanço acelerado do patrimônio está na SpaceX, que passou a concentrar quase dois terços da riqueza total de Musk.

A empresa aeroespacial ganhou novo peso após a fusão com a xAI, operação que avaliou a estrutura combinada em cerca de US$ 1,25 trilhão, segundo documentos financeiros citados pela imprensa americana.

Com uma participação estimada entre 42% e 43%, a fatia de Musk na empresa combinada supera US$ 530 bilhões, alterando de forma estrutural a composição de sua fortuna.

Em documentos recentes, a própria Tesla reconheceu que a maior parte do patrimônio do CEO hoje vem de negócios fora da montadora de veículos elétricos.

Tesla perde protagonismo — mas segue relevante

Embora tenha deixado de ser o principal motor da riqueza de Musk, a Tesla ainda ocupa papel estratégico.

O empresário mantém entre 11% e 15% das ações da companhia, a depender da contabilização de opções, e os acionistas aprovaram no fim de 2025 um novo plano de remuneração que pode render até US$ 1 trilhão em ações ao longo da próxima década, condicionado a metas ambiciosas de valor de mercado e desempenho operacional.

Elon Musk é primeira pessoa da história a ter fortuna de US$ 800 bilhões

O primeiro gatilho do pacote é uma capitalização de mercado de US$ 2 trilhões — cerca de US$ 460 bilhões acima do valor atual da empresa.

Caso seja atingido, Musk destravaria a primeira parcela do bônus, adicionando dezenas de bilhões ao seu patrimônio.

IA acelera — mas traz riscos regulatórios

A incorporação da xAI, responsável pelo modelo Grok, ampliou a exposição de Musk ao setor de inteligência artificial, hoje um dos principais vetores de valorização do mercado.

A empresa, porém, enfrenta investigações regulatórias em regiões como Europa, Austrália, Ásia e Califórnia, relacionadas ao uso indevido de imagens geradas por IA.

Mesmo com esses riscos, analistas avaliam que a fusão cria uma plataforma de escala suficiente para disputar espaço com Google, OpenAI e Anthropic, além de facilitar captação de recursos em volumes compatíveis com a corrida global por infraestrutura de IA.

IPO da SpaceX no radar

Musk já confirmou a intenção de levar a SpaceX à bolsa em 2026, movimento que pode ampliar a liquidez de sua participação e servir como novo catalisador de valorização.

A empresa já recebeu mais de US$ 20 bilhões em contratos com o governo americano, especialmente nas áreas de defesa, lançamentos espaciais e satélites.

Parte do mercado, no entanto, avalia que a combinação de empresa aeroespacial, contratante do Pentágono e desenvolvedora de IA pode gerar resistência entre investidores mais conservadores, apesar do potencial de crescimento.

Quando vem o primeiro trilhão?

Com US$ 844,8 bilhões em patrimônio, Musk está a cerca de US$ 156 bilhões de se tornar o primeiro trilionário da história, segundo a metodologia da Forbes, que combina ativos públicos, avaliações privadas, bens pessoais conhecidos e dedução de dívidas.

Isso significa que, em média, o empresário adicionou US$ 3,6 bilhões por dia ao patrimônio no início de 2026. Mantido esse ritmo — algo raro, mas não inédito em sua trajetória — a marca de US$ 1 trilhão deixa de ser especulação distante e passa a ser uma questão de tempo e mercado.

O que fica claro é que, em 2026, a fortuna de Musk não cresce em passos. Cresce em saltos. E parece à prova da gravidade.

Acompanhe tudo sobre:Elon MuskBilionários
Próximo

Mais de Negócios

Musk perto do US$ 1 trilhão: alguém já foi mais rico que o homem mais rico do mundo?

Henrique Maderite será enterrado neste domingo em BH

Henrique Maderite: como o 'sextou, bb' virou um império

2 mil pessoas e 3 toneladas de comida: por dentro do único resort all inclusive do sul do país

Mais na Exame

Negócios

Musk perto do US$ 1 trilhão: alguém já foi mais rico que o homem mais rico do mundo?

Esporte

Quando o Brasil compete nas Olimpíadas de Inverno 2026?

EXAME Agro

Trump amplia importação de carne da Argentina para conter preços nos EUA

Um conteúdo SBT News

Inmet emite alerta vermelho para chuvas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo