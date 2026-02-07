As 10 pessoas que mais emitem CO2 com seus jatinhos (e Taylor Swift não está na lista)

Engana-se quem pensa que a cantora americana Taylor Swift ainda está no topo das celebridades que mais emitem carbono com seus jatinhos. Entre famosos, bilionários e magnatas, alguns se destacam como os maiores poluidores — e Swift não aparece no top 10.

Segundo dados do Celebrity Private Jet Tracker, atualizados neste mês, o ranking dos maiores emissores de CO2 ligados ao uso de jatos particulares é liderado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com ampla vantagem sobre os demais nomes monitorados.

Trump lidera ranking de emissões

De acordo com o levantamento, Donald Trump aparece como o maior emissor individual de carbono associado a voos privados, com 35.380 toneladas métricas de CO2. O volume é explicado principalmente pelo uso frequente de um Boeing 757, aeronave de grande porte e alto consumo de combustível.

Na sequência do ranking aparecem Travis Scott, com 14.775 toneladas, e Eric Schmidt, ex-CEO do Google, com 10.017 toneladas.

Completam o top 10 nomes como P. Diddy, Kim Kardashian, Bill Gates, Kylie Jenner, Steve Wynn, Elon Musk e Steve Ballmer, todos com emissões anuais superiores a 5.000 toneladas de CO2.

Bilionários e celebridades concentram impacto

Os dados consolidados mostram que apenas os dez maiores emissores do ranking são responsáveis por um volume de carbono equivalente ao que cerca de 40 mil pessoas comuns emitiriam em um ano inteiro de deslocamentos para o trabalho.

O caso de Elon Musk chama atenção pelo padrão de uso. Em 2024, seus jatos realizaram centenas de voos, muitos deles de curta distância, consumindo mais de 500 mil galões de combustível. Mesmo assim, Musk aparece na nona posição do ranking de 2025, com 5.705 toneladas, considerando apenas uma de suas aeronaves.

Já Eric Schmidt registrou, em 2024, uma distância total voada equivalente a 24 voltas ao redor do mundo, o que ajuda a explicar sua posição entre os três maiores emissores.

Taylor Swift cai no ranking

Após liderar o ranking em anos anteriores, como em 2022, Taylor Swift caiu para a 52ª posição em 2025, com cerca de 1.397 toneladas de CO2 associadas a voos privados.

A redução está ligada à venda de uma de suas aeronaves e a um uso mais restrito de jatos particulares com o fim da The Eras Tour, segundo os dados públicos monitorados.

A queda no ranking ocorre após críticas recorrentes à artista em anos anteriores, quando seu nome figurava entre os maiores emissores individuais do setor de entretenimento.

Uso de jatos privados segue em alta

O levantamento do Celebrity Private Jet Tracker aponta que o uso de jatos particulares cresceu cerca de 46% globalmente entre 2019 e 2023, tendência que se manteve elevada em 2024.

Em termos de eficiência ambiental, o impacto é significativo: um passageiro em jato privado emite cerca de 45 vezes mais CO2 do que um passageiro em um voo comercial na mesma rota.

Os dados são calculados a partir do rastreamento público de transponders ADS-B, combinados com estimativas de queima de combustível por modelo de aeronave. Embora não representem medições diretas, os números são amplamente usados por pesquisadores e organizações ambientais para avaliar o impacto climático do transporte aéreo de luxo.

Pressão por transparência

Com o aumento do debate sobre mudanças climáticas, rankings como o do Celebrity Private Jet Tracker têm ampliado a pressão por transparência no uso de jatos privados, especialmente entre figuras públicas que defendem pautas ambientais ou exercem influência política e econômica.

Veja o top 10:

Rapper é um dos artistas que mais polui o ambiente, segundo site (Denise Truscello/Getty Images)