'One Night Only': romance distópico sobre noite proibida ganha imagens

‘One Night Only’: nova comédia romântica da Universal Pictures estreia em 7 de agosto nos cinemas (Universal Pictures/Divulgação)
Redatora
Publicado em 28 de abril de 2026 às 20h10.
A comédia romântica "One Night Only" ganhou suas primeiras imagens oficiais nesta terça-feira, 28, divulgadas com exclusividade pela Entertainment Weekly. O filme é estrelado por Monica Barbaro e Callum Turner e se passa em um mundo distópico onde o sexo antes do casamento é proibido exceto por uma única noite ao ano.
Dirigido por Will Gluck, conhecido por comédias românticas, o longa apresenta uma sociedade com regras rígidas que são suspensas temporariamente, criando um cenário de pressão e decisões impulsivas.
A trama acompanha Allie (Barbaro) e Owen (Turner), dois desconhecidos que se encontram justamente na única noite em que relações sexuais são permitidas por lei. Ambos são abandonados por seus parceiros e acabam vagando pelas ruas de Nova York antes de cruzarem seus caminhos.
A partir desse encontro, os personagens precisam lidar com o caos ao redor e com a intensidade do momento, em uma noite marcada por encontros inesperados e pela busca por conexão.
No universo de "One Night Only", pessoas não casadas só podem se relacionar durante um período específico: das 19h às 7h do dia seguinte. Fora desse intervalo, o ato é proibido.
Segundo o diretor, a origem dessa regra não é explicada. A proposta funciona como ponto de partida para explorar o comportamento dos personagens e os relacionamentos em situações extremas.
A premissa gerou comparações com "Uma Noite de Crime", já que ambas as histórias mostram sociedades que flexibilizam regras por um curto período.
No entanto, enquanto a franquia de suspense aborda a liberação de crimes, "One Night Only" aposta em uma abordagem voltada para relacionamentos e conexão emocional. Em entrevista à Entertainment Weekly, o diretor Will Gluck afirmou que o interesse do filme está menos na ação e mais nas emoções dos personagens.
Produzido e distribuído pela Universal Pictures, o "One Night Only" estreia em 7 de agosto de 2026 nos cinemas.