'One Night Only': romance distópico sobre noite proibida ganha imagens

A comédia romântica "One Night Only" ganhou suas primeiras imagens oficiais nesta terça-feira, 28, divulgadas com exclusividade pela Entertainment Weekly. O filme é estrelado por Monica Barbaro e Callum Turner e se passa em um mundo distópico onde o sexo antes do casamento é proibido exceto por uma única noite ao ano.

Dirigido por Will Gluck, conhecido por comédias românticas, o longa apresenta uma sociedade com regras rígidas que são suspensas temporariamente, criando um cenário de pressão e decisões impulsivas.

Qual é a história de 'One Night Only'?

A trama acompanha Allie (Barbaro) e Owen (Turner), dois desconhecidos que se encontram justamente na única noite em que relações sexuais são permitidas por lei. Ambos são abandonados por seus parceiros e acabam vagando pelas ruas de Nova York antes de cruzarem seus caminhos.

A partir desse encontro, os personagens precisam lidar com o caos ao redor e com a intensidade do momento, em uma noite marcada por encontros inesperados e pela busca por conexão.

Primeiras imagens do filme 'One Night Only' (Universal Pictures/Divulgação)

Primeiras imagens do filme 'One Night Only'

Primeiras imagens do filme 'One Night Only'

Regra da 'única noite'

No universo de "One Night Only", pessoas não casadas só podem se relacionar durante um período específico: das 19h às 7h do dia seguinte. Fora desse intervalo, o ato é proibido.

Segundo o diretor, a origem dessa regra não é explicada. A proposta funciona como ponto de partida para explorar o comportamento dos personagens e os relacionamentos em situações extremas.

'One Night Only' é parecido com 'Uma Noite de Crime'?

A premissa gerou comparações com "Uma Noite de Crime", já que ambas as histórias mostram sociedades que flexibilizam regras por um curto período.

No entanto, enquanto a franquia de suspense aborda a liberação de crimes, "One Night Only" aposta em uma abordagem voltada para relacionamentos e conexão emocional. Em entrevista à Entertainment Weekly, o diretor Will Gluck afirmou que o interesse do filme está menos na ação e mais nas emoções dos personagens.

Quando estreia 'One Night Only'?

Produzido e distribuído pela Universal Pictures, o "One Night Only" estreia em 7 de agosto de 2026 nos cinemas.