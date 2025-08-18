Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta segunda-feira, 18

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Noiva em Fuga", ("Runaway Bride", no título original) lançado em 1999, nesta segunda-feira, 18.

O elenco conta com estrelas como Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo, Rita Wilson, Paul Dooley, entre outros. A direção é de Garry Marshall.

Assista ao trailer de 'Noiva em Fuga'

Qual é a sinopse de 'Noiva em Fuga'?

Maggie Carpenter não consegue se casar. Já tentou por três vezes, mas, na hora da cerimônia, algo acontece e ela sempre foge do altar.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.