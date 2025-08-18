Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta segunda-feira, 18

Elenco conta com estrelas como Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo, Rita Wilson, Paul Dooley, entre outros.

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14h04.

Tudo sobreSessão da Tarde
Saiba mais

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Noiva em Fuga", ("Runaway Bride", no título original) lançado em 1999, nesta segunda-feira, 18.

O elenco conta com estrelas como Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo, Rita Wilson, Paul Dooley, entre outros. A direção é de Garry Marshall.

Assista ao trailer de 'Noiva em Fuga'

yt thumbnail

Qual é a sinopse de 'Noiva em Fuga'?

Maggie Carpenter não consegue se casar. Já tentou por três vezes, mas, na hora da cerimônia, algo acontece e ela sempre foge do altar.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Acompanhe tudo sobre:Sessão da TardeFilmes

Mais de Pop

O que acontece com Maria de Fátima no final original de ‘Vale Tudo’?

Onde assistir 'Superman'? Filme chega ao streaming em agosto; veja data

Quando estreia o 8º episódio de 'Dexter: Ressurreição'? Saiba onde assistir

O Verão que Mudou a Minha Vida: com quem Belly fica no final? As diferenças entre livros e série

Mais na Exame

Negócios

'As empresas francesas já investiram € 66 bilhões no Brasil e seguem de olho', afirma cônsul

Pop

O que acontece com Maria de Fátima no final original de ‘Vale Tudo’?

Brasil

Após Magnitsky contra Moraes, Dino diz que leis e decisões de outros países não valem no Brasil

Marketing

Estagiário do Burger King 'vaza' oferta do Whopper em conta secreta no Instagram