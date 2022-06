Onde assistir ao sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2022 ao vivo

A CBF realiza nesta terça-feira, 7, às 15h, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2022. Após o encerramento da terceira fase no inicio do mês, os 16 time classificados estão definidos.

Nesta fase, como determina o regulamento da competição, não há separação por grupos. Todos os 16 times ficam no mesmo pote e podem se enfrentar. Sendo assim, clássicos podem ocorrer.

A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros. O campeão deste ano receberá R$ 60 milhões, um aumento de R$ 4 milhões em relação à última edição. Somando as fases anteriores, o vencedor pode embolsar um total de R$ 80 milhões.