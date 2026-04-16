David Ellison organiza jantar para Trump em meio à fusão Paramount e Warner

Donald Trump: presidente dos Estados Unidos vai receber jantar organizado por David Ellison. (Kent Nishimura/AFP)
Redatora
Publicado em 16 de abril de 2026 às 07h39.
David Ellison, CEO da Paramount Skydance, organizará um jantar privado em homenagem ao presidente Donald Trump na próxima semana, em Washington. A informação foi divulgada pela Variety.
O evento está marcado para o dia 23 de abril, dois dias antes do jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, e deve reunir convidados do setor de mídia, incluindo jornalistas da CBS News.
A cerimônia será realizada no Instituto da Paz dos Estados Unidos, que, segundo anúncio oficial feito em 2025, passaria a adotar o nome “Instituto da Paz Donald J. Trump”.
O jantar acontece enquanto a Paramount Skydance aguarda a conclusão de um acordo para adquirir a Warner Bros. Discovery. A operação é avaliada em cerca de US$ 111 bilhões e ainda depende de aprovação de órgãos reguladores e acionistas.
As empresas informaram que a expectativa é concluir a transação até o fim do terceiro trimestre de 2026.
O encontro organizado por Ellison ocorre dias antes do tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, previsto para 25 de abril.
O acordo também é alvo de análise por autoridades nos Estados Unidos. O chefe interino da divisão antitruste do Departamento de Justiça, Omeed Assefi, afirmou anteriormente que a operação não terá aprovação acelerada por motivos políticos.
No Congresso, o senador Cory Booker convocou uma audiência para discutir a fusão. Ellison não participou da sessão, marcada para esta quarta-feira, 15, devido ao funeral de um familiar, segundo comunicado da Paramount.