David Ellison organiza jantar para Trump em meio à fusão Paramount e Warner

David Ellison, CEO da Paramount Skydance, organizará um jantar privado em homenagem ao presidente Donald Trump na próxima semana, em Washington. A informação foi divulgada pela Variety.

O evento está marcado para o dia 23 de abril, dois dias antes do jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, e deve reunir convidados do setor de mídia, incluindo jornalistas da CBS News.

A cerimônia será realizada no Instituto da Paz dos Estados Unidos, que, segundo anúncio oficial feito em 2025, passaria a adotar o nome “Instituto da Paz Donald J. Trump”.

Evento ocorre em meio a negociação bilionária

O jantar acontece enquanto a Paramount Skydance aguarda a conclusão de um acordo para adquirir a Warner Bros. Discovery. A operação é avaliada em cerca de US$ 111 bilhões e ainda depende de aprovação de órgãos reguladores e acionistas.

As empresas informaram que a expectativa é concluir a transação até o fim do terceiro trimestre de 2026.

O encontro organizado por Ellison ocorre dias antes do tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, previsto para 25 de abril.

O acordo também é alvo de análise por autoridades nos Estados Unidos. O chefe interino da divisão antitruste do Departamento de Justiça, Omeed Assefi, afirmou anteriormente que a operação não terá aprovação acelerada por motivos políticos.

No Congresso, o senador Cory Booker convocou uma audiência para discutir a fusão. Ellison não participou da sessão, marcada para esta quarta-feira, 15, devido ao funeral de um familiar, segundo comunicado da Paramount.