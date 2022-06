Jogos de futebol hoje, terça-feira, 7; onde assistir ao vivo e horários

Primeira rodada do Brasileirão Série A no meio de semana em 2022, repescagem asiática da Copa do Mundo e partidas da Liga das Nações são destaques da terça-feira de futebol.

O Corinthians, líder do Brasileirão, enfrenta o Cuiabá fora de casa. Para seguir na liderança sem depender de nenhum outro resultado, o Timão precisa vencer o seu jogo. O time segue cheio de desfalques e enfrenta um Cuiabá com fome de recuperação. O clube de Mato Grosso está na zona de rebaixamento e vem de seis jogos sem vitória.

Na Série B, Vasco, agora sem treinador após o pedido de demissão de Zé Ricardo, enfrenta o Náutico fora da casa. Quatro colocado, o clube terá que se recuperar rápido do baque de perder o treinador e precisa vencer para seguir no G4. Já o Grêmio, joga em casa contra Novorizontino em confronto direto pelas primeiras posições da tabela. Os dois clubes têm a mesma pontuação, 14 pontos, e querem vencer para seguir na caça a zona de acesso para a Série A.

Na Ásia, a repescagem do continente para a Copa do Mundo vai movimentar o dia. Emirados Árabes e Austrália disputam uma vaga na repescagem internacional. Quem vencer pega o Peru.

Outro jogo que terá clima de Copa, será o confronto entre Alemanha e Inglaterra. As duas seleções se enfrentam pela segunda rodada da Liga das Nações em um jogo que pode se repetir em alguma fase decisiva do Mundial do Catar.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 7

Brasileirão Série A

21h30 - Cuiabá x Corinthians - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

19h - Londrina x Tombense - Premiere

19h - Náutico x Vasco - SporTV e Premiere

19h - Vila Nova x Brusque - Premiere

20h30 - Criciúma x Sampaio Corrêa - Premiere

20h30 - Ituano x Ponte Preta - Premiere

21h30 - CSA x Chapecoense - Premiere

21h30 - Grêmio x Novorizontino - Premiere

Eliminatórias da Copa do Mundo

15h - Emirados Árabes Unidos x Austrália - ESPN 4 e Star+

Liga das Nações

13h - Finlândia x Montenegro - SporTV 2

15h45 - Alemanha x Inglaterra - Star+

15h45 - Itália x Hungria - ESPN e Star+

15h45 - Bósnia e Herzegovina x Romênia - SporTV 2

15h45 - Ilhas Faroé x Luxemburgo - SporTV 3

15h45 - Lituânia x Turquia - SporTV

