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Os atores que mais 'mataram' no cinema — e o líder não é Keanu Reeves

Levantamento com mais de 350 filmes mostra que nomes populares da ação não lideram a lista

John Wick: lista surpreende e não coloca Keanu Reeves como ator que mais matou personagens em Hollywood. (Divulgação/Divulgação)

John Wick: lista surpreende e não coloca Keanu Reeves como ator que mais matou personagens em Hollywood. (Divulgação/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07h29.

Um levantamento que analisa mortes em cena em produções audivisuais no cinema revelou quais atores acumulam os maiores números de vítimas ao longo da carreira.

O ranking, que considera apenas ocorrências exibidas diretamente nas telas, mostrou os artistas que foram responsáveis pelo maior número de "mortes" nas telonas.

Os dados são de um estudo do canal britânico Movies4Men, que analisou mais de 350 produções. O resultado contraria percepções populares ligadas a atores de filmes de ação.

Apesar da fama em personagens letais, Keanu Reeves, da franquia "John Wick", aparece fora das primeiras posições. Já Sean Bean, conhecido por personagens que morrem com frequência, também não lidera no ranking absoluto.

Atores que mais mataram em cena

Entre os destaques dos atores que mais mataram nos cinemas, a liderança fica com Milla Jovovich, impulsionada pela franquia "Resident Evil".

Confira o ranking completo:

  • Milla Jovovich — 1.296 mortes
  • Jet Li — 1.076 mortes
  • Dolph Lundgren — 919 mortes
  • Arnold Schwarzenegger — 842 mortes
  • Chow Yun-Fat — 810 mortes
  • Sylvester Stallone — 786 mortes
  • Jason Statham — 718 mortes
  • Kevin Costner — 670 mortes
  • Wesley Snipes — 593 mortes
  • Nicolas Cage — 571 mortes
  • Keanu Reeves — 439 mortes
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