Os atores que mais 'mataram' no cinema — e o líder não é Keanu Reeves

Um levantamento que analisa mortes em cena em produções audivisuais no cinema revelou quais atores acumulam os maiores números de vítimas ao longo da carreira.

O ranking, que considera apenas ocorrências exibidas diretamente nas telas, mostrou os artistas que foram responsáveis pelo maior número de "mortes" nas telonas.

Os dados são de um estudo do canal britânico Movies4Men, que analisou mais de 350 produções. O resultado contraria percepções populares ligadas a atores de filmes de ação.

Apesar da fama em personagens letais, Keanu Reeves, da franquia "John Wick", aparece fora das primeiras posições. Já Sean Bean, conhecido por personagens que morrem com frequência, também não lidera no ranking absoluto.

Atores que mais mataram em cena

Entre os destaques dos atores que mais mataram nos cinemas, a liderança fica com Milla Jovovich, impulsionada pela franquia "Resident Evil".

Confira o ranking completo: