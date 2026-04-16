Informação privilegiada? EUA investigam apostas de US$ 950 mi feitas antes de cessar-fogo

O mercado de petróleo está sob investigação após cerca de US$ 950 milhões em apostas terem sido registradas pouco antes de um cessar-fogo entre Estados Unidos (EUA) e Irã, sob suspeita do uso de informação privilegiada.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) abriu uma investigação sobre operações consideradas atípicas em contratos de petróleo realizadas antes de anúncios ligados à política estadunidense para o Irã.

O que aconteceu?

Em um intervalo de horas antes da divulgação de um cessar-fogo entre EUA e Irã, aproximadamente US$ 950 milhões foram direcionados ao mercado de petróleo, segundo fonte com conhecimento do assunto ouvida pela Reuters.

O movimento chamou atenção pela precisão, e ao menos dois casos estão sendo investigados.

As apurações miram operações executadas em duas janelas específicas — 23 de março e 7 de abril — na CME Group e na Intercontinental Exchange (ICE).

Esses dois momentos antecederam mudanças na condução do conflito envolvendo Washington e Teerã, o que levantou dúvidas sobre possível acesso antecipado a informações privilegiadas.

Mercados derivativos

Em mercados derivativos, onde posições alavancadas podem amplificar ganhos e perdas em poucas horas, o momento das ordens é tão relevante quanto o volume negociado.

A CFTC pediu às bolsas detalhamento completo das operações, incluindo identificadores que permitem rastrear a origem das ordens até os participantes finais.

Esse tipo de rastreio é usado justamente para identificar padrões de concentração ou comportamento fora do padrão estatístico normal de negociação.

Pressão regulatória

Em depoimento preparado para parlamentares, o presidente da CFTC, Michael Selig, afirmou que a agência trata com prioridade qualquer suspeita de fraude ou uso de informação privilegiada em mercados sob sua supervisão. Sem comentar o caso específico, ele reforçou que condutas desse tipo serão punidas com rigor.

"Quero ser muito claro: para qualquer pessoa que se envolva em fraude, manipulação ou uso de informações privilegiadas em qualquer um de nossos mercados: nós a encontraremos e ela enfrentará todo o rigor da lei", pontuou Selig em fala repercutida pela Reuters.

A senadora Elizabeth Warren afirmou que a investigação deve ser apenas o início de um esforço mais amplo sobre o uso de informação sensível em mercados financeiros, especialmente em cenários de conflito internacional.

Nos bastidores do governo, a Casa Branca orientou funcionários a evitarem qualquer tipo de operação baseada em informações obtidas no exercício de suas funções.

As plataformas onde as operações ocorreram também passaram a ser observadas com mais atenção. O CME Group afirmou que mantém monitoramento contínuo de seus mercados e coopera com autoridades regulatórias. A Intercontinental Exchange não comentou o caso.