Senado começa a discutir PEC contra escala 6x1 na próxima semana, após 1º turno das eleições

RESUMO ＋ O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), marcou para terça-feira, 6, o início da discussão da PEC do fim da escala 6x1 no plenário. A proposta reduz a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais e garante dois dias de repouso remunerado, sem redução salarial.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), marcou para a próxima semana o início da discussão, no plenário, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala de trabalho 6x1.

Segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira, 2, o texto será analisado em sessões semipresenciais na terça-feira, 6, quarta-feira, 7, e quinta-feira, 8.

"O tema, de ampla relevância para a sociedade brasileira, será debatido com responsabilidade, equilíbrio e respeito às diferentes perspectivas envolvidas", diz um trecho da nota.

Pelas regras do Senado, a proposta precisa passar por cinco sessões de discussão antes de seguir para a votação em primeiro turno. Se for aprovada nessa etapa, outras três sessões de debate devem ocorrer antes da análise em segundo turno. Existe a possibilidade de encurtar esse intervalo com a chamada quebra de interstício. Para isso, é necessária a aprovação da maioria simples dos senadores presentes na sessão.

Nas duas votações, a PEC precisa do apoio de pelo menos três quintos do Senado para avançar. Na prática, são necessários 49 votos favoráveis.

O que muda com a PEC?

Atualmente, a Constituição estabelece jornada de até 44 horas semanais e oito horas diárias, além de garantir ao trabalhador um repouso semanal remunerado. A PEC propõe mudanças nessas regras.

O texto aprovado pela Câmara e mantido pelo relator no Senado estabelece três mudanças principais:

redução da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais;

manutenção do limite de oito horas diárias;

garantia de dois dias de repouso semanal remunerado, sem redução salarial.

Um dos dias de descanso deverá ser, preferencialmente, aos domingos. A proposta também permite a compensação de horários e a redução da jornada por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho.