BTS no Brasil: Ticketmaster terá novo modelo de compra de ingresso - veja como funciona

A Ticketmaster inicia na próxima semana a venda de ingressos para os shows do BTS em São Paulo. A operação ocorrerá entre os dias 7 e 10 de abril e contará com um novo modelo de compra que combina pré-reserva online com retirada e pagamento presenciais.

Segundo a empresa, o novo formato foi adotado com o objetivo de organizar o fluxo de público e evitar a formação de grandes filas no entorno da bilheteria oficial, cenário registrado em eventos anteriores de grande porte, quando milhares de pessoas chegaram a se concentrar simultaneamente nos locais de venda.

De acordo com Donovan Ferreti, general manager da Ticketmaster Brasil, o sistema substitui as filas tradicionais por um processo focado na segurança do público. “A pré-reserva online permite que apenas quem concluiu o processo com sucesso tenha acesso à fila, reduzindo aglomerações e deslocamentos desnecessários, assim como práticas como acampamento nas ruas, uso indevido das filas presenciais e o cambismo”, afirmou em comunicado.

Como vai funcionar

No novo modelo, os fãs deverão acessar a plataforma online da Ticketmaster para realizar uma pré-reserva dos ingressos desejados, conforme a disponibilidade destinada à bilheteria oficial, respeitando o limite de quatro ingressos por CPF. Nessa etapa, não será exigido pagamento nem a inserção de informações relativas a descontos, como meia-entrada. Em casos de pré-venda, será necessário informar o Weverse Membership ID no campo indicado.

Após a conclusão da pré-reserva, os usuários receberão um e-mail com instruções para acesso à bilheteria oficial e um QR Code individual, gerado no aplicativo Quentro. O código será validado antes do acesso à fila presencial e ao guichê de atendimento.

A entrada na bilheteria oficial será permitida apenas a quem possuir reserva válida para a data correspondente. No guichê, o consumidor poderá concluir a compra dos ingressos previamente reservados, com a possibilidade de adquirir quantidade inferior à reservada, sem a opção de ampliar ou alterar a modalidade dos bilhetes.

De acordo com a classificação etária do evento, pessoas a partir de 16 anos poderão assistir aos shows. No entanto, o cadastro na plataforma da Ticketmaster é permitido apenas para maiores de 18 anos. Dessa forma, o titular da reserva deve ser maior de idade, podendo reservar ingressos para terceiros apenas na condição de pai, mãe ou responsável legal.

No dia agendado para a retirada, será obrigatória a apresentação de documentos para a aplicação de descontos, como no caso de meia-entrada, além do código de pré-venda, quando aplicável. Reservas que não forem utilizadas ao longo do dia serão automaticamente disponibilizadas novamente para venda online.

O cronograma de reservas será realizado de forma escalonada para organizar a demanda. No dia 6 de abril, abrem as reservas para retirada no dia 7, referentes à pré-venda dos shows 1 e 2. No dia 7, serão abertas as reservas para retirada no dia 8, relacionadas à pré-venda do show 3. Já no dia 9, ocorrerá a abertura das reservas para retirada no dia 10, data que também marca o início da venda geral.

Com a adoção do novo sistema, a Ticketmaster espera melhorar a experiência dos fãs e reduzir impactos urbanos, como congestionamentos e a necessidade de mobilização adicional de serviços públicos e de segurança.

Medidas de segurança

Para apoiar a operação presencial, a Ticketmaster informou que adotará medidas adicionais de segurança. Entre elas estão a instalação de câmeras em todos os guichês para garantir a rastreabilidade das transações, o monitoramento integral da área de vendas e a atuação de supervisores equipados com câmeras corporais (body cams).

BTS volta ao topo da Billboard e bate recorde com o álbum 'Arirang'

O álbum "Arirang", do BTS, estreou em 1º lugar na parada Billboard 200 com a maior semana de vendas para um grupo em mais de uma década. O lançamento somou 641 mil unidades equivalentes, incluindo 532 mil em vendas puras.

O desempenho representa a maior estreia em unidades desde "The Life of a Showgirl", de Taylor Swift, que liderou a lista no ano anterior com mais de quatro milhões de unidades.

Considerando apenas as vendas físicas, "Arirang" registrou o maior desempenho desde "Showgirl", que vendeu 3,48 milhões de cópias. Entre grupos, o último resultado superior havia sido do One Direction, com "Midnight Memories", em 2013, com 547 mil unidades.