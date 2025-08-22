‘O Verão Que Mudou Minha Vida’: quando acaba a série do Prime Video?

A série O Verão Que Mudou Minha Vida chegará ao fim com o lançamento do episódio final de sua terceira e última temporada, previsto para 17 de setembro.

A produção, com base na popular trilogia literária de Jenny Han, conquistou fãs ao redor do mundo e, com o término da série, promete fechar de maneira definitiva a história contada desde 2022.

A terceira temporada estreou no dia 16 de julho, com dois episódios iniciais, e seguiu com lançamentos semanais todas as quartas-feiras, às 4h da manhã, horário de Brasília (8h no Reino Unido). Ao todo, a temporada contará com 11 episódios, sendo a maior da série até o momento.

O calendário completo de lançamentos é o seguinte:

16 de julho : Episódios 1 e 2 ("Last Season" e "Last Christmas")

23 de julho : Episódio 3 ("Last Supper")

30 de julho : Episódio 4 ("Last Stand")

6 de agosto : Episódio 5 ("Last Dance")

13 de agosto : Episódio 6 ("Last Name")

20 de agosto : Episódio 7 ("Last Hurrah")

27 de agosto : Episódio 8

3 de setembro : Episódio 9

10 de setembro : Episódio 10

17 de setembro: Episódio 11 (Final)

O encerramento da série na terceira temporada era esperado, já que a produção seguiu fielmente a estrutura dos três livros de Jenny Han, com cada temporada adaptando um livro da trilogia: The Summer I Turned Pretty, It's Not Summer Without You e We'll Always Have Summer. Com a adaptação do último livro, o final da série já estava definido desde o início da produção.

O que mudou dos livros para a série?

Um dos principais acréscimos é o baile de debutantes, que movimenta toda a primeira temporada da série. Nos livros, o evento sequer existe, enquanto na série, ele se torna palco para decisões importantes e amadurecimento dos personagens.

A produção também expande o elenco com nomes inéditos, como Shayla, Cleveland Castillo, Aunt Julia e Skye, esta última uma personagem não binária. Steven, irmão de Belly, ganha um arco próprio e romântico com Shayla — ausente na obra original.

Sexualidade de Jeremiah

Na série, Jeremiah é mostrado como bissexual, com flertes e interações românticas com meninos e meninas. Nos livros, sua sexualidade segue moldes heteronormativos e não é tema de discussão, o que torna essa diferença uma das mais significativas na abordagem de identidade e diversidade.

O Prime Video também traz outros personagens LGBTQIA+ e amplia a diversidade étnico-racial entre os convidados do baile, contrastando com o elenco mais homogêneo da trilogia original.

Trama da venda da casa e novos conflitos familiares

A possível venda da casa em Cousins Beach é um ponto de tensão na história.

Na série, quem inicia o processo é a tia Julia, o que gera atritos entre os jovens e movimenta grande parte da segunda temporada.

Já nos livros, a decisão parte de Adam Fisher, pai de Conrad e Jeremiah, após a morte de Susannah.

Laurel ganha protagonismo

A série amplia o papel de Laurel, mãe de Belly, apresentando-a como escritora em crise, amiga leal e mulher em luto. Ela também vive um romance com Cleveland Castillo, outro personagem exclusivo da adaptação.

Nos livros, Laurel aparece raramente, com pouca presença nas decisões centrais ou desenvolvimento emocional.

Atualizações tecnológicas e culturais

Personagens usam Instagram, enviam emojis, fazem chamadas por vídeo e citam artistas como Olivia Rodrigo e Taylor Swift. Essas referências estão ausentes nos livros, lançados em 2009,.

Conflitos emocionais mais intensos

A adaptação torna visível a dor dos personagens com mais intensidade.

Conrad, por exemplo, lida com crises de ansiedade e pânico na tela — emoções apenas sugeridas nos livros. A série foca mais na expressão externa do luto e da insegurança emocional, especialmente após a morte de Susannah.

CUIDADO, SPOILERS!

O destino de Belly: Conrad ou Jeremiah?

Nos livros, Belly rompe o noivado com Jeremiah após perceber que seus sentimentos por Conrad nunca desapareceram. Anos depois, já adulta, ela se casa com Conrad em Cousins.

Na série, o final ainda é incerto. Jenny Han, criadora da história, declarou que pretende explorar um desfecho diferente, com “magia própria” para o formato televisivo. Belly pode terminar com Conrad, com Jeremiah — ou sozinha. O público ainda aguarda os episódios finais para descobrir.