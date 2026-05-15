IA ajuda homem a recuperar R$ 2 milhões em bitcoin após encontrar senha antiga

Uma publicação viralizou no X após um investidor alegar ter usado o chatbot de inteligência artificial (IA) Claude da Anthropic para recuperar cinco bitcoins. Atualmente, este montante está avaliado em cerca de US$ 400 mil, ou R$ 2 milhões. Segundo o investidor, ele tinha sido incapaz de acessar por mais de uma década este valor após perder a senha de sua carteira digital.

Em entrevista com MTS na quarta-feira, 13, o investidor disse que criou "senhas realmente complicadas" em um site chamado blockchain.info e esqueceu uma de três senhas após mudá-la vários anos atrás.

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Nas últimos oito semanas, ele disse que usou IA para tentar fazer brute force em "trilhões de senhas," mas sem sucesso.

Então, em um "esforço de última tentativa" no início desta semana, ele teria reunido todos seus antigos cadernos de faculdade assim como laptop que tinha usado a inteligência artificial Claude, que o ajudou a recuperar uma senha antiga e arquivo crítico de backup de carteira que correspondia com aquela senha.

Relatórios da indústria estimam que entre 2,3 milhões e 4 milhões de bitcoins são inacessíveis, representando cerca de 11% a 19% do suprimento máximo da criptomoeda por causa de frases-semente esquecidas ou perdidas, moedas queimadas ou outras razões. Há negócios inteiros dedicados a ajudar usuários de criptomoeda recuperar moedas perdidas.

Como o Claude foi utilizado para recuperar os bitcoins

Busca de frase-semente de Cprkrn foi conduzida por oito semanas, com Claude ajudando-o a procurar dois Macs, dois drives externos, exportação de Apple Notes, iCloud Mail, caixa de entrada

Gmail e mensagens de X, totalizando mais de 1 gigabyte de dados.

Um daqueles dispositivos era seu computador de faculdade, no qual Claude descobriu arquivo crítico de backup de carteira de dezembro de 2019.

De lá, o investidor, com assistência do Claude, conseguiu descriptografar o arquivo usando senha derivada de mnemônico de caderno, permitindo-o encontrar a frase-semente para a carteira de bitcoin.

Enquanto o investidor não forneceu evidência direta de que o Claude procurou através de seus dispositivos, ele compartilhou link do Blockchain.com mostrando que cerca de 5 bitcoin foi transferido do endereço de carteira "14VJy…ofuE6" através de cinco transações em 13 de maio.

Anterior àquelas transações, as moedas não tinham movimentação desde início de 2015.

Mais de 3,5 trilhões de senhas foram testadas antes de sucesso

A recuperação dos bitcoins aconteceu após Claude inutilmente usar BTCRecover — ferramenta de recuperação de semente de código aberto — e programa de software Python para testar cerca de 34 bilhões de senhas com brute force.

Claude também usou ferramenta de recuperação de senha Hashcat para testar outro 3,4 trilhões de senhas, que também não deran certo.

Apenas US$ 15 em computação de IA foi usada para conduzir as buscas e testar senhas, de acordo com resumo do Claude dos esforços de recuperação.

Apesar do sucesso, alguns membros da comunidade cripto disseram que o investidor exagerou no papel de Claude em recuperar os bitcoins, argumentando que a inteligência artificial apenas ajudou com esforços de busca e não invadiu a carteira como o investidor sugeriu.

"Claude não fez nada além de procurar seus arquivos," disse usuário de Reddit MeteorSwarmGallifrey em subreddit de tecnologia, adicionando que Claude não fez nada "revolucionário."

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