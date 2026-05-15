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Aos 34 anos, ele trocou a engenharia de software pela IA e criou plataforma que já faturou US$ 8 mi

Nuseir Yassin, criador do Nas Daily, agora usa inteligência artificial para permitir que qualquer pessoa abra um negócio com apenas uma foto; conheça a estratégia por trás da startup que já criou milionários

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de maio de 2026 às 14h18.

Última atualização em 15 de maio de 2026 às 14h20.

Nuseir Yassin é a prova de que a transição de uma carreira técnica para o empreendedorismo criativo pode gerar resultados exponenciais.

Ex-engenheiro de software do Venmo e formado em Harvard, ele abandonou a estabilidade para criar o Nas Daily, atingindo 70 milhões de seguidores.

Agora, com a Nas.com, Yassin está automatizando o sucesso. Sua plataforma utiliza IA para transformar uma simples foto de produto em uma loja virtual completa, gerando anúncios e estratégias de marketing em minutos. "O desejo de ser o próprio chefe é comum, mas as barreiras técnicas travam as pessoas.

Nós as eliminamos", afirmou à Entrepreneur. A plataforma não apenas cresce, mas escala resultados: em um ano, a receita recorrente saltou de US$ 1 milhão para US$ 8 milhões.

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Como ele começou?

A trajetória de Yassin é marcada por uma "ética de trabalho irracional". Ele produziu 1.000 vídeos em 1.000 dias consecutivos, enfrentando o fracasso nos primeiros 270 episódios antes de viralizar.

Essa experiência moldou sua visão sobre o mercado digital. Ao perceber que o verdadeiro valor estava em oferecer a infraestrutura para outros empreendedores — e não apenas em ser um influenciador —, ele fundou a Nas.com em 2022.

Com um aporte de US$ 40 milhões de investidores de peso, como Vinod Khosla (investidor inicial da OpenAI), ele consolidou sua solução no mercado.

IA e a democratização do lucro

A tecnologia da Nas.com resolve o maior gargalo do pequeno empreendedor: o tráfego. A IA gera roteiros de anúncios baseados em 10 anos de dados de performance, criando vídeos que o olho humano já mal consegue distinguir de produções reais.

O impacto é mensurável: a plataforma já gerou quatro milionários. Um exemplo é uma consultora financeira em Cingapura que faturou mais de US$ 1 milhão monetizando seu conhecimento.

Ao mesmo tempo, a ferramenta atende desde fabricantes de velas até fazendeiros no México que lucram US$ 2.000 mensais ensinando técnicas agrícolas, provando que a IA nivela o jogo financeiro.

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