Aos 34 anos, ele trocou a engenharia de software pela IA e criou plataforma que já faturou US$ 8 mi

Nuseir Yassin é a prova de que a transição de uma carreira técnica para o empreendedorismo criativo pode gerar resultados exponenciais.

Ex-engenheiro de software do Venmo e formado em Harvard, ele abandonou a estabilidade para criar o Nas Daily, atingindo 70 milhões de seguidores.

Agora, com a Nas.com, Yassin está automatizando o sucesso. Sua plataforma utiliza IA para transformar uma simples foto de produto em uma loja virtual completa, gerando anúncios e estratégias de marketing em minutos. "O desejo de ser o próprio chefe é comum, mas as barreiras técnicas travam as pessoas.

Nós as eliminamos", afirmou à Entrepreneur. A plataforma não apenas cresce, mas escala resultados: em um ano, a receita recorrente saltou de US$ 1 milhão para US$ 8 milhões.

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Como ele começou?

A trajetória de Yassin é marcada por uma "ética de trabalho irracional". Ele produziu 1.000 vídeos em 1.000 dias consecutivos, enfrentando o fracasso nos primeiros 270 episódios antes de viralizar.

Essa experiência moldou sua visão sobre o mercado digital. Ao perceber que o verdadeiro valor estava em oferecer a infraestrutura para outros empreendedores — e não apenas em ser um influenciador —, ele fundou a Nas.com em 2022.

Com um aporte de US$ 40 milhões de investidores de peso, como Vinod Khosla (investidor inicial da OpenAI), ele consolidou sua solução no mercado.

IA e a democratização do lucro

A tecnologia da Nas.com resolve o maior gargalo do pequeno empreendedor: o tráfego. A IA gera roteiros de anúncios baseados em 10 anos de dados de performance, criando vídeos que o olho humano já mal consegue distinguir de produções reais.

O impacto é mensurável: a plataforma já gerou quatro milionários. Um exemplo é uma consultora financeira em Cingapura que faturou mais de US$ 1 milhão monetizando seu conhecimento.

Ao mesmo tempo, a ferramenta atende desde fabricantes de velas até fazendeiros no México que lucram US$ 2.000 mensais ensinando técnicas agrícolas, provando que a IA nivela o jogo financeiro.

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