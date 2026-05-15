O mercado criou uma nova exigência para C-levels — e muitos ainda não perceberam; você tem ela?

Durante muito tempo, executivos puderam construir carreiras de alto nível dominando profundamente suas áreas de atuação. Marketing, operações, tecnologia, RH, comercial, produto.

O reconhecimento vinha da capacidade de entregar resultado, liderar times e fazer a operação crescer. Mas o ambiente corporativo mudou.

Hoje, uma nova exigência começou a ganhar espaço nas salas de conselho, nos comitês executivos e nas decisões estratégicas das empresas: a capacidade de pensar financeiramente.

Não apenas entender orçamento ou acompanhar indicadores básicos. O mercado passou a exigir líderes capazes de discutir geração de valor, retorno sobre investimento, estrutura de capital, valuation, funding e eficiência financeira com naturalidade — mesmo fora da área de finanças.

Um dia de imersão para executivos que querem ampliar influência nas discussões mais relevantes do negócio. Veja o programa completo e reserve sua vaga

É uma transformação silenciosa, mas que vem alterando o perfil do executivo valorizado pelas empresas.

A fluência financeira virou atributo de liderança

A mudança acontece em um momento em que decisões corporativas se tornaram mais pressionadas por eficiência, rentabilidade e alocação de capital.

Com juros elevados, investidores mais criteriosos e margens mais apertadas, CEOs passaram a esperar que diferentes áreas sustentem suas decisões sob lógica financeira.

Isso significa que diretores de marketing precisam defender investimento olhando para retorno e geração de valor. Executivos de tecnologia passaram a discutir eficiência de capital e impacto operacional. Líderes de RH participam de debates sobre produtividade, custo e sustentabilidade do crescimento.

Na prática, o financeiro deixou de ser um departamento isolado e passou a influenciar todas as áreas da empresa.

E isso criou uma nova diferença dentro da própria alta liderança: executivos que apenas executam bem suas áreas e executivos que conseguem participar das decisões que realmente moldam o futuro do negócio.

O FECC One-Day Edition surge para responder a essa mudança

Foi olhando para essa nova realidade que a Saint Paul criou o FECC One-Day Edition — Finanças Estratégicas para Executivos, C-Levels e Conselheiros.

A proposta da imersão é direta: ajudar executivos que não vieram de finanças a dominar os conceitos que hoje sustentam decisões estratégicas de alto impacto. O programa acontece em São Paulo, e foi estruturado em quatro grandes blocos:

Panorama estratégico das finanças corporativas e do mercado financeiro

Captação de recursos e relação com investidores

Valuation , geração de valor e decisões de M&A

Reforma tributária e impactos na gestão das empresas

O conteúdo será conduzido por profissionais com atuação consolidada no mercado financeiro, em finanças corporativas e em planejamento tributário.

Mais do que aprofundar conceitos técnicos, a proposta é aproximar executivos da linguagem usada hoje em conselhos, fóruns estratégicos e decisões de capital.

O FECC One-Day Edition acontece em 29 de maio, na nova sede Exame | Saint Paul, em São Paulo. Inscreva-se enquanto ainda há vagas disponíveis

A formação executiva também começou a mudar

O avanço dessa demanda ajuda a explicar o crescimento de programas de curta duração voltados exclusivamente para executivos seniores.

O objetivo não é transformar líderes em especialistas técnicos. É desenvolver fluência suficiente para participar de discussões estratégicas sem depender da tradução financeira de terceiros.

No caso do FECC One-Day Edition, a proposta inclui também um ambiente de networking formado por CEOs, empresários, conselheiros, vice-presidentes e diretores de diferentes setores.

A nova exigência da alta liderança não é apenas operacional — ela é financeira. Garanta sua participação na 1ª edição em São Paulo