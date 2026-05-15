O mercado criou uma nova exigência para C-levels — e muitos ainda não perceberam; você tem ela?

Nova exigência para C-Levels é o que trará diferencial para o mercado de trabalho (PepsiCo/Divulgação)
Redatora
Publicado em 15 de maio de 2026 às 14h18.
Durante muito tempo, executivos puderam construir carreiras de alto nível dominando profundamente suas áreas de atuação. Marketing, operações, tecnologia, RH, comercial, produto.
O reconhecimento vinha da capacidade de entregar resultado, liderar times e fazer a operação crescer. Mas o ambiente corporativo mudou.
Hoje, uma nova exigência começou a ganhar espaço nas salas de conselho, nos comitês executivos e nas decisões estratégicas das empresas: a capacidade de pensar financeiramente.
Não apenas entender orçamento ou acompanhar indicadores básicos. O mercado passou a exigir líderes capazes de discutir geração de valor, retorno sobre investimento, estrutura de capital, valuation, funding e eficiência financeira com naturalidade — mesmo fora da área de finanças.
Um dia de imersão para executivos que querem ampliar influência nas discussões mais relevantes do negócio. Veja o programa completo e reserve sua vaga
É uma transformação silenciosa, mas que vem alterando o perfil do executivo valorizado pelas empresas.
A mudança acontece em um momento em que decisões corporativas se tornaram mais pressionadas por eficiência, rentabilidade e alocação de capital.
Com juros elevados, investidores mais criteriosos e margens mais apertadas, CEOs passaram a esperar que diferentes áreas sustentem suas decisões sob lógica financeira.
Isso significa que diretores de marketing precisam defender investimento olhando para retorno e geração de valor. Executivos de tecnologia passaram a discutir eficiência de capital e impacto operacional. Líderes de RH participam de debates sobre produtividade, custo e sustentabilidade do crescimento.
Na prática, o financeiro deixou de ser um departamento isolado e passou a influenciar todas as áreas da empresa.
E isso criou uma nova diferença dentro da própria alta liderança: executivos que apenas executam bem suas áreas e executivos que conseguem participar das decisões que realmente moldam o futuro do negócio.
Foi olhando para essa nova realidade que a Saint Paul criou o FECC One-Day Edition — Finanças Estratégicas para Executivos, C-Levels e Conselheiros.
A proposta da imersão é direta: ajudar executivos que não vieram de finanças a dominar os conceitos que hoje sustentam decisões estratégicas de alto impacto. O programa acontece em São Paulo, e foi estruturado em quatro grandes blocos:
O conteúdo será conduzido por profissionais com atuação consolidada no mercado financeiro, em finanças corporativas e em planejamento tributário.
Mais do que aprofundar conceitos técnicos, a proposta é aproximar executivos da linguagem usada hoje em conselhos, fóruns estratégicos e decisões de capital.
O FECC One-Day Edition acontece em 29 de maio, na nova sede Exame | Saint Paul, em São Paulo. Inscreva-se enquanto ainda há vagas disponíveis
O avanço dessa demanda ajuda a explicar o crescimento de programas de curta duração voltados exclusivamente para executivos seniores.
O objetivo não é transformar líderes em especialistas técnicos. É desenvolver fluência suficiente para participar de discussões estratégicas sem depender da tradução financeira de terceiros.
No caso do FECC One-Day Edition, a proposta inclui também um ambiente de networking formado por CEOs, empresários, conselheiros, vice-presidentes e diretores de diferentes setores.
A nova exigência da alta liderança não é apenas operacional — ela é financeira. Garanta sua participação na 1ª edição em São Paulo