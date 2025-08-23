Pop

Diretor-assistente de ‘Emily in Paris’ morre durante filmagens na Itália; gravações foram suspensas

Diego Borella, 47, sofreu uma parada cardíaca em set de gravação em Veneza

Diego Borella estava se preparando para gravar as últimas etapas de série, no hotel Danieli, em Veneza

nIA Bot e André Lopes

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 13h32.

O diretor-assistente Diego Borella morreu durante as filmagens da 5ª temporada da série Emily in Paris, informou o jornal italiano La Repubblica. Ele tinha 47 anos e trabalhava no set instalado no hotel Danieli, em Veneza, onde se preparava para as últimas cenas da produção.

Segundo o serviço de saúde local, Borella sofreu uma parada cardíaca na noite de quinta-feira (21). Uma ambulância chegou ao local às 18h42, mas as tentativas de reanimação foram infrutíferas, e ele foi declarado morto às 19h30, conforme comunicado divulgado pelo jornal britânico The Telegraph.

A equipe de produção tentou prestar os primeiros socorros ainda no local, mas não conseguiu estabilizá-lo. Em razão do ocorrido, as filmagens foram suspensas temporariamente. A previsão inicial era de que as gravações fossem concluídas até o fim da semana.

Diego Borella tinha experiência nas áreas de cinema, artes visuais e literatura. Segundo o portal britânico The Mirror, ele também escrevia contos de fadas e histórias infantis. Até o momento, a Netflix não se pronunciou oficialmente sobre o falecimento do profissional.

5ª temporada leva Emily a Roma e estreia em dezembro

A nova temporada de Emily in Paris estreia no dia 18 de dezembro. A série acompanha Emily Cooper, personagem de Lily Collins, agora trabalhando na fictícia Agence Grateau em Roma. A mudança de cenário marca uma nova fase na trama criada por Darren Star, também responsável por Sex and the City.

Apesar da morte de Borella, a produção da série, uma das comédias de maior sucesso da plataforma, deve retomar as filmagens após um curto intervalo.

