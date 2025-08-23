Diretor-assistente de ‘Emily in Paris’ morre durante filmagens na Itália; gravações foram suspensas

O diretor-assistente Diego Borella morreu durante as filmagens da 5ª temporada da série Emily in Paris, informou o jornal italiano La Repubblica. Ele tinha 47 anos e trabalhava no set instalado no hotel Danieli, em Veneza, onde se preparava para as últimas cenas da produção.

Segundo o serviço de saúde local, Borella sofreu uma parada cardíaca na noite de quinta-feira (21). Uma ambulância chegou ao local às 18h42, mas as tentativas de reanimação foram infrutíferas, e ele foi declarado morto às 19h30, conforme comunicado divulgado pelo jornal britânico The Telegraph.

A equipe de produção tentou prestar os primeiros socorros ainda no local, mas não conseguiu estabilizá-lo. Em razão do ocorrido, as filmagens foram suspensas temporariamente. A previsão inicial era de que as gravações fossem concluídas até o fim da semana.

Diego Borella tinha experiência nas áreas de cinema, artes visuais e literatura. Segundo o portal britânico The Mirror, ele também escrevia contos de fadas e histórias infantis. Até o momento, a Netflix não se pronunciou oficialmente sobre o falecimento do profissional.

5ª temporada leva Emily a Roma e estreia em dezembro

A nova temporada de Emily in Paris estreia no dia 18 de dezembro. A série acompanha Emily Cooper, personagem de Lily Collins, agora trabalhando na fictícia Agence Grateau em Roma. A mudança de cenário marca uma nova fase na trama criada por Darren Star, também responsável por Sex and the City.

Apesar da morte de Borella, a produção da série, uma das comédias de maior sucesso da plataforma, deve retomar as filmagens após um curto intervalo.